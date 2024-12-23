اندلاع حريق بمدرسة داخلية في القدس

تمكنت فرق مكافحة الحرائق من إنقاذ عشرات الطالبات بعد اندلاع حريق في مدرسة داخلية بالقدس قبل وقت قصير.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن خدمة الإطفاء والإنقاذ قولها: إنه تم الدفع باثني عشر فريقا من فرق مكافحة الحرائق إلى المدرسة بعد تلقي الخدمة تقارير عن اندلاع حريق، حيث نجحت في إخراج 32 طالبة من المبنى المحترق.

أوضحت خدمة الإنقاذ أن طالبتين أصيبتا بإصابات خطيرة، بينما لحقت بالأخريات إصابات متوسطة أو هن في حالة جيدة.

وقال رجال الإطفاء إنهم يقومون حاليا بالبحث في المبنى عن ضحايا، واستبعدوا وجود أي شخص بحاجة إلى المساعدة.

وأشاروا إلى أنهم يعملون حاليا على إخماد النيران بالموقع.