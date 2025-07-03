إغلاق محطة نووية في سويسرا تماما بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أغلقت محطة "بيزناو" السويسرية للطاقة النووية، التي يزيد عمرها عن 50 عاما والتي تقع بالقرب من الحدود الألمانية، مفاعلها الثاني بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الشركة المشغلة للمحطة اليوم الخميس، أن الإغلاق ليس له علاقة بسلامة المفاعلات، ولكن باللوائح البيئية.

ويتعين على شركة أكسبو، الالتزام بحدود درجات حرارة المياه في نهر آري، حيث تقوم المحطة بسحب المياه من النهر لتبريد المفاعلات، ثم تعيدها لاحقا إلى درجة حرارة أعلى من ذي قبل.

وأوضحت شركة أكسبو أنه في حال كان نهر آري دافئا جدا بالفعل بسبب ارتفاع درجات الحرارة الخارجية، فلا يكون من الممكن تصريف المزيد من المياه الدافئة فيه. ويهدف هذا إلى حماية النباتات والحيوانات في نهر آري.

وبلغت درجة حرارة المياه جنوب محطة الطاقة النووية 6ر24 درجة مئوية مساء أمس الأربعاء، بحسب المكتب الاتحادي للبيئة.