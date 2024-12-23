على طريقة ماغدبورغ .. اعتقال رجل هدد بارتكاب جرائم خطيرة في ألمانيا

ألقت الشرطة في مدينة بريمرهافن الساحلية في ألمانيا القبض مساء أمس الأحد على رجل هدد بارتكاب جرائم خطيرة في سوق لعيد الميلاد بالمدينة من خلال فيديو نشره على تطبيق تيك توك.

ويأتي ذلك بعد أن اقتحم رجل يبلغ من العمر 50 عاما بسيارته سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ شرق ألمانيا يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم طفل/9 سنوات/، وإصابة 200 آخرين.

وقد حذر خبراء الجريمة مرارا من احتمال حدوث "أحداث مقلدة" بعد جريمة خطيرة.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به "بسرعة كبيرة" بعد نشر الفيديو، وأوقفت الرجل بشكل مؤقت، وفقا لما ذكرته الشرطة.

ولم تقدم السلطات تفاصيل إضافية عن المعتقل أو عن خطورة التهديدات، لكنها أكدت أنه لا يوجد خطر على العامة.