الدفاع الروسية تعلن إسقاط 42 مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 42 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا صوب خمس مناطق روسية خلال الليل.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليجرام إن الدفاعات الجوية أسقطت 20 مسيرة فوق منطقة أوريول وثماني مسيرات فوق كل من منطقتي روستوف وبريانسك وخمس مسيرات في منطقة كورسك وواحدة فوق منطقة كراسنودار.

وقال أندريه كليتشكوف حاكم أوريول إن هجوما تسبب في اندلاع حريق في منشأة للبنية التحتية للوقود في قرية ستالنوي كون.

وأضاف "لحسن الحظ، وبفضل الاستجابة السريعة، تجنبنا عواقب الهجوم مع تحجيم الحريق على الفور والآن تمكنا من إخماده بالكامل. لم تقع إصابات أو أضرار كبيرة".

وذلك هو ثاني أسبوع على التوالي تتعرض فيه منشآت للبنية التحتية للوقود في أوريول للهجوم.

وقال حاكما روستوف وبريانسك إن الهجمات لم تسفر عن إصابات أو أضرار في المنطقتين.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الروايات الواردة من مواقع الهجمات.