السلطات الألمانية توجه للمشتبه به في حادث الدهس بماجدبورج 5 تهم بالقتل

أعلنت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن السلطات الألمانية وجهت للمشتبه به في الهجوم الدموي على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 200 آخرين، تهما بالقتل في خمس حالات والشروع في القتل في العديد من الحالات والتسبب في إصابات بدنية خطيرة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، الذي تم تحديده باسم طالب أ. وفقًا لقوانين الخصوصية الألمانية، سيقبع في السجن على ذمة التحقيق بعد أن مثل أمام قاضي تحقيقات مساء أمس السبت.

واندفع المشتبه به بسيارة وسط حشد في السوق الاحتفالي المزدحم مساء أول أمس الجمعة. وبحسب السلطات، فإن من بين القتلى طفل يبلغ من العمر تسع سنوات.

ويقول المحققون إن المشتبه به تصرف بمفرده، حيث لا توجد حاليا أي مؤشرات على وجود مرتكب ثانٍ للجريمة، بحسب معلوماتهم.

وطالب أ. طبيب يبلغ من العمر 50 عاما منحدر من السعودية، ومعروف بأنه ناشط ناقد للإسلام.

وقد وجه اتهامات بصياغات مربكة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقابلات للسلطات الألمانية بأنها لا تبذل ما يكفي من الجهد لمكافحة الإسلاموية.