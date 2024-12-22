"مزيج كارثي" من الطقس السيء يعطل رحلات جوية وبحرية في بريطانيا

أدى "مزيج كارثي" من الطقس السيء وملايين المسافرين في المملكة المتحدة إلى حدوث اضطرابات في بداية فترة عطلات "الكريسماس" عيد الميلاد، حيث تم إلغاء بعض الرحلات الجوية والعبارات بسبب الرياح القوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية (ميت أوفيس) إن تحذيرات الطقس من المستوى باللون الأصفر المتعلقة بالرياح، التي دخلت حيز التنفيذ الساعة 7 صباحا (07.00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت، من المتوقع أن تستمر حتى الساعة 9 من مساء اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.

وتستمر التحذيرات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وفي إنجلترا تشمل التحذيرات شمال شرق وشمال غرب وجنوب غرب وغرب ميدلاندز، بالإضافة إلى يوركشاير وديربيشاير وهامشاير.

وأعلن مطار هيثرو عن إلغاء "عدد قليل من الرحلات" بسبب "الرياح القوية وتقييد الأجواء الجوية"، وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنه من المحتمل أن تستمر الاضطرابات طوال عطلة نهاية الأسبوع.