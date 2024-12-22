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العالم

الجيش الأمريكي يسقط إحدى مقاتلاته عن طريق الخطأ فوق البحر الأحمر

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رويترز

أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط عن طريق الخطأ إحدى طائراته المقاتلة فوق البحر الأحمر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ما أجبر الطيارين على القفز بالمظلة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنه تم إنقاذ الاثنين وأصيب أحدهما بجروح طفيفة بعد "حالة إطلاق نيران صديقة على ما يبدو" والتي لا تزال قيد التحقيق.

وذكر البيان أن الطائرة المقاتلة من طراز إف/إيه-18 هورنت كانت تحلق فوق حاملة الطائرات هاري إس. ترومان.

وأضاف أن إحدى السفن المرافقة لحاملة الطائرات، وهي الطراد الصاروخي جيتيسبيرج، أطلقت النار عن طريق الخطأ على الطائرة وأصابتها.

ويعتبر البحر الأحمر بؤرة للنشاط العسكري منذ أكثر من عام، حيث تقاتل القوات الأمريكية جماعة الحوثي في اليمن، والتي نفذت هجمات ضد الشحن في المنطقة.

وقال الجيش الأمريكي إنه أطلق النار على مسيرة وصواريخ حوثية فوق البحر الأحمر أمس السبت وهاجم مواقع قيادة وتحكم وتخزين صواريخ في صنعاء.