تعيين أندريه ميلنيك مندوبا لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصورة إن أندريه ميلنيك، الذي يشغل حاليا منصب سفير أوكرانيا لدى البرازيل، سيصبح مندوبا لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتم نشر القرار الرئاسي بإقالة مبعوث أوكرانيا السابق لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا، أيضا.

ونقلت مجموعة "ريداكسيون نتسفرك دويتشلاند" الإعلامية عن ميلنيك، الذي شغل منصب سفير أوكرانيا لدى ألمانيا من قبل أيضا قوله إن "الأمم المتحدة يتعين أن تضطلع بدور أكبر في إنهاء الحرب وتحقق السلام العادل لأوكرانيا، بما في ذلك الضمانات الأمنية".