مدير "سي آي ايه" بيرنز يقوم بآخر زيارة لأوكرانيا قبل ترك منصبه

قام مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) المنتهية ولايته، ويليام بيرنز، بزيارة إلى كييف يوم السبت، وهي آخر زيارة له إلى أوكرانيا قبل أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير المقبل، وفقا لما ذكره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي في منشور له باللغة الإنجليزية على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، والذي تضمن صورة له وهو يصافح بيرنز: "خلال هذه الحرب، كانت لدينا العديد من الاجتماعات، وأنا ممتن للغاية لمساعدته".

وأضاف زيلينسكي: "أتمنى لك ولعائلتك كل الخير. أتمنى لك دائما الحظ الجيد". وتابع:"من المحتمل أن نلتقي مرة أخرى، وسنرى بالتأكيد كيف تنتهي هذه الحرب بسلام حقيقي ودائم - سلام نعمل من أجله معا".