ماكرون يدعم جهود إعادة هيكلة ديون إثيوبيا

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه الكامل لجهود إعادة هيكلة الديون في إثيوبيا، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سريع "في الأسابيع المقبلة".

ويأتي دعم ماكرون، الذي يزور إثيوبيا حاليا عقب توقف في جيبوتي، بعد أن توصلت أديس أبابا وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق الشهر الماضي بشأن المراجعة الثانية لبرنامج تمويل قيمته 3.4 مليار دولار.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد "بفضل التزامكم ببرنامج الإصلاح الذي تقودونه، فإننا نهدف إلى استكمال إعادة هيكلة هذا الدين البالغ ثلاثة مليارات يورو في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف أن فرنسا تدعم بشكل كامل المباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، مسلطا الضوء على اجتماع مهم من المقرر عقده في منتصف يناير .