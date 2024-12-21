وكالة أوروبية ترصد مليون يورو لمكافحة أنشطة الطائرات بدون طيار

أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) عن مكافآت بنحو مليون يورو، ستوجه للمبتكرين من أجل تقديم حلول لمكافحة أنشطة الطائرات بدون طيار الناشطة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من دون ترخيص.

وقالت الوكالة إن المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن وفعالية ومرونة أنظمة إدارة الحدود، وهي تتفق مع الاستراتيجية الفنية والعملياتية لإدارة الحدود الأوروبية المتكاملة في الفترة بين 2023 و2027.

وتشمل المسابقة مرحلتين حيث سيحصل أصحاب أفضل خمسة ابتكارات يتم الإعلان عنهم في يونيو 2025، على 20 ألف يورو قبل المرور إلى المرحلة الثانية.

ثم سيتم إخضاع الابتكارات إلى تجارب محاكاة في أكتوبر قبل اختيار الأفضل بحسب الترتيب في الشهر التالي من نفس العام.

وحددت الوكالة قيمة الجائزة الأولى بـ270 ألف يورو والثانية 220 ألف يورو والثالثة 170 ألف يورو والرابعة والخامسة 100 ألف يورو.

وقالت الوكالة عبر موقعها الرسمي إن تقديم الطلبات سيستمر من 20 ديسمبر الجاري حتى 17 مارس المقبل.