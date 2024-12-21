إغلاق مطار قازان الروسي بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة

أكدت وسائل إعلام وسلطات الطيران في روسيا اليوم السبت أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مدينة قازان ما أدى لإغلاق مطارها مؤقتا.

وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أن الهجوم استهدف مجمعا سكنيا في قازان، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شرقي موسكو.

وقالت وزارة الدفاع إن المدينة تعرضت للهجوم بثلاثة أسراب من الطائرات المسيرة بين الساعة 7:40 و9:20 صباحا بالتوقيت المحلي (04.40 و06.20 بتوقيت غرينتش).

ونقلت وكالات الأنباء عن السلطات المحلية القول إنه لم ترد بلاغات عن وقوع خسائر بشرية.

وقال رئيس بلدية قازان عبر تليغرام إن جميع الفعاليات الجماهيرية المزمعة في المدينة اليوم وغدا سيتم إلغاؤها وإن السلطات ستوفر سكنا مؤقتا للنازحين.

ونشرت قناة (بازا) على تليغرام، المقربة من أجهزة الأمن الروسية، لقطات مصورة لم يتسن التحقق منها تظهر اصطدام جسم طائر ببناء شاهق، وهو ما أعقبه تصاعد كرة كبيرة من اللهب.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) عبر تليغرام إن مطار قازان علق رحلات الوصول والمغادرة.

وأضافت الوكالة أنها فرضت أيضا قيودا مؤقتة بمطار في إيجيفسك، وهي مدينة أصغر تقع شمال شرقي قازان، وبمطار آخر في ساراتوف التي تبعد نحو 650 كيلومترا جنوبي قازان. ورفعت السلطات القيود في مطار ساراتوف في وقت لاحق.