يصوت الإسبان اليوم الأحد على منح رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، أحد آخر القادة اليساريين في ​أوروبا، ولاية أخرى، أو إفساح المجال لمعارضيه المحافظين الذين قد يضطرون إلى الحكم في ائتلاف مع اليمين ‌المتطرف.

وقد تؤدي هزيمة سانشيز ​المحتملة إلى دخول حزب من اليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى منذ وفاة فرانسيسكو فرانكو في 1975، التي مهدت الطريق لاستعادة الديمقراطية بعد ثلاث سنوات. كما ستعكس هذه النتيجة صعودا أوسع نطاقا لليمين المتطرف في أنحاء أوروبا وسط مخاوف بشأن الهجرة.

ويدعو حزب فوكس إلى تشديد الرقابة على الهجرة، وإعادة مركزية سلطات الدولة، وخفض الضرائب، والتراجع عن الكثير من السياسات الاجتماعية التقدمية.

يبدأ التصويت في التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر ⁠نشر نتائج استطلاعات الرأي التي أُجريت في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بعد نحو ساعة.

ويحتاج الحزب الفائز إلى 176 مقعدا في البرلمان المكون من 350 مقعدا للحصول على الأغلبية.

انتخابات مبكرة وسط أزمة إسكان دعا سانشيز، الذي يحكم منذ 2018 عبر ائتلافات أقلية هشة، إلى انتخابات مبكرة قائلا إنه يحتاج إلى أغلبية بعدما ‌رفض البرلمان مراسيم اقترحها لمعالجة أزمة إسكان متفاقمة.

وشهدت الحملة الانتخابية نقاشا بشأن حلول متباينة بشدة لمعالجة ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.

وأصر سانشيز يوم الجمعة على أن بيانات داخلية أظهرت أنه قادر على تأمين أغلبية مع أحزاب يسارية أصغر، غير أن معظم استطلاعات الرأي ‌تشير إلى فوز حزب الشعب المنتمي ليمين الوسط عند جمع أصواته مع فوكس اليميني ‌المتطرف.

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني يلحق بحزب الشعب، لكن على حساب اليسار المتطرف المحبط، الذي ‌سيحتاج سانشيز إلى دعمه مجددا لتشكيل حكومة.

ويُنظر ‌إلى ائتلاف بين حزب الشعب وفوكس باعتباره النتيجة الأكثر ترجيحا، رغم أنه سيتطلب مفاوضات شاقة بشأن حصة فوكس من الحقائب الوزارية. ويقول محللون إنه، بحسب عدد المقاعد ​التي يفوز بها فوكس، قد يختار ‌دعم حزب الشعب من خارج الحكومة.