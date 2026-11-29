حصل اليوم الأحد رجل كان قد نزع سلاح أحد المسلحين في الهجوم الإرهابي الذي وقع على شاطئ بوندي على أعلى وسام مدني للشجاعة في أستراليا.

وشهدت حادثة إطلاق النار التي وقعت في ديسمبر 2025 قيام مسلحين اثنين، وهما أب وابنه، بإطلاق النار على حشود كانت تحتفل بعيد هانوكا اليهودي في شاطئ بوندي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات.

وأظهرت لقطات فيديو للهجوم أن أحمد الأحمد، المولود في سوريا، انقض على أحد المسلحين من الخلف وانتزع سلاحه منه. وأصيب الأحمد بطلقات نارية في كتفه وخضع لعدة عمليات جراحية.

وقالت الحاكمة العامة الأسترالية سام موستين إن الأحمد حصل على صليب الشجاعة تقديراً لـ"شجاعته البارزة في ظروف شديدة الخطورة".

ويعد الأحمد سادس شخص فقط يحصل على هذا التكريم، الذي يُعد أعلى وسام مدني للشجاعة.

وقد مُنح ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم في الهجوم تكريمات بعد وفاتهم.

وقد مُنح بوريس وصوفيا جورمان نجمة الشجاعة تقديراً لـ"أعمالهما التي اتسمت بشجاعة بارزة في ظروف شديدة الخطورة"، بينما مُنح روفيان موريسون "ميدالية الشجاعة" تقديراً لـ"أعماله الشجاعة في ظروف محفوفة بالمخاطر"، حسبما جاء في بيان التكريم.