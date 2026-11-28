عندما انتهت حرب التحالف الثلاثي في أمريكا الجنوبية عام 1870، لم تكن باراغواي قد خسرت جيشها وأجزاء من أراضيها فحسب، بل وجدت نفسها أمام كارثة سكانية غيرت شكل المجتمع لعقود. فقد اختفى جزء كبير من الرجال، وأصبحت النساء الغالبية الساحقة من البالغين، واضطررن إلى تحمل مسؤوليات اقتصادية واجتماعية كانت موزعة بصورة مختلفة قبل الحرب.
وبعد أكثر من قرن ونصف، تعيد الحرب في أوكرانيا طرح السؤال نفسه، لكن على جانبي الجبهة هذه المرة. ماذا يحدث للدول عندما تفقد أعداداً كبيرة من رجالها في سن العمل والإنجاب، سواء بالموت أو الإصابة أو التجنيد أو الهجرة؟ وكيف يتغير توزيع الوظائف والدخل والمسؤوليات الأسرية؟
في روسيا، أعلن موقعا «ميدوزا» و«ميديازونا» المستقلان، في تحليل مشترك نُشر في 23 نوفمبر 2026، تسجيل ما لا يقل عن 490 ألف وفاة عسكرية روسية منذ بدء الغزو الشامل في فبراير 2022 وحتى نهاية سبتمبر الماضي. واستند التحليل إلى بيانات من هيئة الإحصاء الروسية «روسستات» حصلت عليها مجموعتا القرصنة «السايبر بارتيزان» البيلاروسية و«سايلنت كرو». ويرتفع التقدير إلى أكثر من 700 ألف قتيل عند احتساب المفقودين والوفيات التي تأخر تسجيلها.
وفي أوكرانيا، تبدو الأزمة السكانية أشد نسبةً إلى عدد السكان. فقد قالت إيلا ليبانوفا، مديرة معهد الديموغرافيا التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم، إن عدد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بلغ نحو 28.5 مليون نسمة في منتصف 2026. وكان العدد 41.1 مليون في فبراير 2022 وفق هيئة الإحصاء الحكومية الأوكرانية.
ورغم الاختلاف الكبير بين ظروف البلدين اليوم وظروف باراغواي في القرن التاسع عشر، تفتح التجارب الثلاث باباً لفهم تأثير الحروب الطويلة في التركيبة السكانية والعلاقة بين الرجال والنساء وتوزيع الأدوار داخل المجتمع.
باراغواي.. عندما أصبح الرجال أقلية
بين عامي 1864 و1870، خاضت باراغواي حرباً ضد تحالف ضم البرازيل والأرجنتين والأوروغواي، في واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ أمريكا الجنوبية. وأدت المعارك والأوبئة والمجاعات إلى خسائر هائلة، خصوصاً بين الرجال الذين جُندوا على نطاق واسع.
وفي مقال نشره «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في لندن، أوضح معدّو دراسة «بلد النساء؟» أن نحو 60% من سكان باراغواي لقوا حتفهم في الحرب، استناداً إلى تقديرات المؤرخَين توماس ويغام وباربرا بوتهاست. ويرى بعض المؤرخين أن ما يصل إلى 90% من الرجال ماتوا. ويظل الحجم الدقيق للخسائر محل خلاف واسع بسبب نقص السجلات.
وتذكر موسوعة «بريتانيكا» في طبعتها الصادرة عام 1911 أن البلاد خرجت من الحرب وفيها 28,746 رجلاً و106,254 امرأة فوق 15 عاماً و86,079 طفلاً، لكن مؤرخين لاحقين شككوا في دقة هذه الأرقام. وقدّر الباحثون أن نسبة الرجال إلى النساء هبطت إلى نحو 0.3، أي قرابة أربع نساء لكل رجل. وللمقارنة، كانت النسبة نحو 0.7 بعد الحرب العالمية الأولى ونحو 0.9 بعد الثانية في الدول التي دُرست.
النساء يُعِدن بناء الاقتصاد
نُشرت دراسة «بلد النساء؟ تداعيات حرب التحالف الثلاثي في باراغواي» في دورية «السلوك والتنظيم الاقتصادي» عام 2022. وأعدها باحثون من جامعة ولاية أوريغون وجامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكيتين وجامعة كولومبيا البريطانية الكندية. ووجدت الدراسة أن المناطق الأشد اختلالاً في نسبة الرجال إلى النساء شهدت ولادات أكثر خارج الزواج، وأسراً أكثر تعولها نساء، وتعليماً أفضل للنساء، ومشاركة أعلى لهن في العمل، وأعرافاً أكثر ميلاً إلى المساواة. وخلص الباحثون إلى أن هذه الآثار مستمرة حتى اليوم، ورجحوا أنها انتقلت عبر الأجيال من خلال الثقافة.
لكن النتائج تختلف بحسب طريقة المقارنة. ففي نسخة سابقة من الدراسة نشرها «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية»، تبين أن نساء باراغواي أقل ميلاً إلى العمل من نساء المناطق المجاورة في الأرجنتين والبرازيل. أما داخل باراغواي، فقد كانت مشاركتهن في العمل أعلى حيث كانت صدمة الحرب أشد. ويعني ذلك أن الحرب لم تحول النساء تلقائياً إلى عاملات بأجر، بل غيرت توزيع المسؤوليات والفرص.
وارتفعت أيضاً نسبة الطالبات والمعلمات في العقود التالية. ولم يكن التحول إيجابياً بالكامل. فقد وجدت الباحثة باربرا بوغيانو، في ورقة عمل نشرها «مركز لايبنتس للبحوث الاقتصادية الأوروبية» في ألمانيا، أن احتمال عنف الشريك أعلى بنسبة 5.54% في البلديات الأكثر تضرراً من الحرب، حتى بعد أكثر من 130 عاماً.
مئات الآلاف خارج المجتمع
يؤكد «ميدوزا» و«ميديازونا» أن رقم 700 ألف تقدير إحصائي تحيط به درجة من عدم اليقين، وأنه لا يشمل المصابين. ولم يحدّث الكرملين حصيلته الرسمية منذ الأشهر الأولى للحرب، حين أقر وزير الدفاع آنذاك سيرغي شويغو بنحو 6 آلاف قتيل، وفق صحيفة «ميليتري تايمز» الأمريكية.
ورغم أن نسبة القتلى إلى إجمالي سكان روسيا أقل كثيراً من كارثة باراغواي، فإن تركز الوفيات بين الرجال في سن العمل وتكوين الأسر يمنح الأزمة أثراً يتجاوز وزنها العددي. فالخسارة تشمل سنوات عمل ضائعة، وأطفالاً لن يولدوا، وأسراً فقدت معيلها.
ويعاني الاقتصاد الروسي من نقص في العمالة. فبحسب تقرير «نقاط ضعف روسيا» الصادر عن «مركز الدراسات الشرقية» البولندي في مارس 2026، تراوح عدد الوظائف التي لم تتمكن المؤسسات الروسية من شغلها خلال 2025 بين 1.5 ومليوني وظيفة. ونقلت وكالة «رويترز» عن السلطات الروسية تقديرها النقص بما لا يقل عن 2.3 مليون عامل، وهو ما دفع موسكو إلى استقدام آلاف العمال من الهند.
لكن الصورة ليست ثابتة. فبحسب صحيفة «ذا موسكو تايمز»، ارتفعت البطالة إلى 2.3% في سبتمبر 2026 وفق «روسستات». وتراجعت الوظائف المعروضة على منصة «هيد هانتر»، أكبر منصات التوظيف في روسيا، بنسبة 13% على أساس سنوي.
نقص في العمال وبطالة
على الجانب الآخر من الجبهة، أصبح نقص العمالة التحدي الأول للشركات الأوكرانية، ففي يوليو 2026، قالت 66% من الشركات الصناعية إن نقص العمالة هو العائق الرئيسي أمام نموها، وفق مسح «معهد البحوث الاقتصادية والاستشارات السياسية» في كييف. وأرجعت 79.4% منها ذلك إلى التعبئة العسكرية، و52.3% إلى مغادرة الموظفين البلاد. وبحسب منظمة «فوكس أوكرانيا»، يعيش أكثر من 5.9 مليون أوكراني في الخارج.
لكن أوكرانيا، على عكس روسيا، تجمع بين نقص العمالة وبطالة مرتفعة. تقدّر «فوكس أوكرانيا» البطالة بنحو 11.3%، بينما بلغت 15% في مارس 2026 وفق شركة الأبحاث «إنفو سابيينس»، والسبب أن الوظائف والعمال في أماكن مختلفة. فوفق بيانات «مصلحة التوظيف الحكومية»، توجد في كييف 17 وظيفة شاغرة لكل 10 باحثين عن عمل، بينما يتنافس 6 باحثين على كل وظيفة في منطقة دونيتسك. وفي «الدراسة الوطنية لسوق العمل»، قال 20.4% من أصحاب العمل إن الرجال يتجنبون التوظيف الرسمي خشية استدعائهم للخدمة العسكرية.
ويتراجع عدد السكان بسرعة، فبحسب وزارة العدل الأوكرانية، سُجلت 73,292 ولادة مقابل 259,853 وفاة في النصف الأول من 2026.
وقالت النائبة الأولى لوزير السياسة الاجتماعية داريا مارتشاك إن معدل الخصوبة هبط إلى نحو 0.9 طفل لكل امرأة، وهو الأدنى في تاريخ البلاد.
هنا تظهر النقطة الأهم في المقارنة. ففي روسيا لا تتوافر حتى الآن أدلة كافية على تحول واسع في مشاركة النساء في العمل. أما في أوكرانيا، فالمؤشرات أوضح وأقرب إلى ما شهدته باراغواي.
فبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، تعمل نساء أوكرانيات اليوم في قيادة الجرارات وفي مناجم الفحم، ضمن برامج تدريب تقودها وزارة الاقتصاد في البناء والزراعة والنقل. وذكرت «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» أن أكثر من ألف امرأة تقدمن إلى برنامج واحد لتدريب سائقات الشاحنات. وقال غليب فيشلينسكي، المدير التنفيذي لـ«مركز الاستراتيجية الاقتصادية» في كييف، في تصريحات عام 2024، إن نسبة النساء العاملات داخل البلاد باتت أعلى مما كانت قبل الحرب.
لكن هذا لا يكفي لسد الفجوة. فوفق فيشلينسكي نفسه، غادرت البلاد نحو 1.5 مليون عاملة. وفي مقال نشرته صحيفة «كييف إندبندنت»، أشارت الباحثة إيلونا سولوغوب إلى أن نسبة النساء خارج سوق العمل (35.7%) أعلى بكثير من نسبة الرجال (22.6%). وأضافت أن ثلث غير العاملات منهن يرجعن ذلك إلى أعباء رعاية الأسرة ونقص الحضانات.
ولهذا فإن العلاقة بين غياب الرجال وارتفاع مشاركة النساء ليست تلقائية. فهي تتأثر بالتعليم والسياسات الحكومية وتوافر الحضانات والأجور والقيم الاجتماعية. وتوضح تجربة باراغواي أن مسؤوليات النساء قد تزيد دون أن تتحسن أوضاعهن بالقدر نفسه.
ذاكرة الحرب العالمية الثانية
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها المنطقة اختلالاً سكانياً بسبب خسائر الرجال، ففي دراسة نشرتها دورية «مراجعة الاقتصاد والإحصاء» عام 2017، وجدت الباحثة إليزابيث برينرد من جامعة برانديز أن نقص الرجال في روسيا بعد الحرب العالمية الثانية خفض معدلات الزواج والإنجاب، ورفع الولادات خارج الزواج، وأضعف موقع النساء التفاوضي داخل الأسرة، واستمرت هذه الآثار سنوات بعد انتهاء الحرب.
لكن روسيا وأوكرانيا اليوم تختلفان عن الاتحاد السوفييتي آنذاك في حجم السكان ومستوى التعليم ومشاركة النساء الاقتصادية ونظم الرعاية الاجتماعية.
وتستطيع الحكومات اليوم، على عكس القرن التاسع عشر، تقديم تعويضات ومعاشات لأسر القتلى والمصابين، وفي روسيا، أصبحت مكافآت التجنيد والتعويضات العسكرية مصدر دخل لبعض الأسر، خصوصاً في المناطق الفقيرة، لكن هذه الأموال لا تعوض سنوات العمل الضائعة ولا أعباء رعاية الأطفال ولا الآثار النفسية للفقد، ويعتمد استمرارها على الإنفاق الحكومي، ما يحولها إلى التزامات قد تمتد لعقود.
وعانى البلدان من مشكلات ديموغرافية قبل 2022، ففي روسيا، قدّر ألكسندر كوليندر، الباحث في «مركز تحليل السياسات الأوروبية»، التراجع الطبيعي التراكمي للسكان منذ 1992 بنحو 16.8 مليون شخص.
وكتب الباحث سالافات أبيلكاليكوف، في مقال نشره «مركز كارنيغي للسلام الدولي»، أن الهجرة عوضت هذا التراجع ثلاثة عقود، لكن جاذبية روسيا للمهاجرين تتلاشى الآن، في ظل الظروف العسكرية، وطبيعة الإنسان في الارتحال بعيداً عن نطاق الصراعات.
وفي أوكرانيا، كانت الخصوبة منخفضة أصلاً قبل الغزو. ثم جاءت الحرب لتضيف خسائر القتال وموجة لجوء هي الأكبر في أوروبا منذ عقود. فالحرب لم تخلق الأزمة السكانية في البلدين، لكنها عمقتها وزادت صعوبة علاجها.
ماذا بعد توقف إطلاق النار؟
تكشف تجربة باراغواي أن انتهاء الحرب لا يعني انتهاء آثارها، فقد تراجع الاختلال بين الرجال والنساء في العقود التالية، لكن تحولات الأسرة والتعليم والعمل استمرت أطول بكثير.
وفي روسيا وأوكرانيا، ستعتمد النتائج على عوامل لم تُحسم بعد: مدة الحرب، وحجم الخسائر النهائية، وقدرة الاقتصاد على استيعاب العائدين من الجبهة، والسياسات المتعلقة بالأسرة والعمل، وتواجه أوكرانيا سؤالاً إضافياً حاسماً: كم من ملايين اللاجئين سيعودون؟
والفارق الأساسي أن باراغواي تقدم تجربة تاريخية مكتملة يمكن دراسة نتائجها، بينما يعيش البلدان المتحاربان صدمة ديموغرافية مستمرة لم تُعرف حدودها النهائية.
فالحروب لا تغير خرائط الدول وحدها، بل قد تغير أيضاً من يعمل، ومن يعول الأسرة، ومن يتزوج، ومن ينجب، ومن يتحمل مسؤولية إعادة بناء الحياة بعد توقف القتال، وقد يكون هذا التحول أحد أطول آثار الحرب عمراً، لأنه يستمر في حياة الذين بقوا، وفي أجيال لم تولد بعد.