عندما انتهت حرب التحالف الثلاثي في أمريكا الجنوبية عام 1870، لم تكن باراغواي قد خسرت جيشها وأجزاء من أراضيها فحسب، ‏بل وجدت نفسها أمام كارثة سكانية غيرت شكل المجتمع لعقود. فقد اختفى جزء كبير من الرجال، وأصبحت النساء الغالبية الساحقة ‏من البالغين، واضطررن إلى تحمل مسؤوليات اقتصادية واجتماعية كانت موزعة بصورة مختلفة قبل الحرب.‏

وبعد أكثر من قرن ونصف، تعيد الحرب في أوكرانيا طرح السؤال نفسه، لكن على جانبي الجبهة هذه المرة. ماذا يحدث للدول عندما ‏تفقد أعداداً كبيرة من رجالها في سن العمل والإنجاب، سواء بالموت أو الإصابة أو التجنيد أو الهجرة؟ وكيف يتغير توزيع الوظائف ‏والدخل والمسؤوليات الأسرية؟

في روسيا، أعلن موقعا «ميدوزا» و«ميديازونا» المستقلان، في تحليل مشترك نُشر في 23 نوفمبر 2026، تسجيل ما لا يقل عن ‏‏490 ألف وفاة عسكرية روسية منذ بدء الغزو الشامل في فبراير 2022 وحتى نهاية سبتمبر الماضي. واستند التحليل إلى بيانات من ‏هيئة الإحصاء الروسية «روسستات» حصلت عليها مجموعتا القرصنة «السايبر بارتيزان» البيلاروسية و«سايلنت كرو». ويرتفع ‏التقدير إلى أكثر من 700 ألف قتيل عند احتساب المفقودين والوفيات التي تأخر تسجيلها.‏

وفي أوكرانيا، تبدو الأزمة السكانية أشد نسبةً إلى عدد السكان. فقد قالت إيلا ليبانوفا، مديرة معهد الديموغرافيا التابع للأكاديمية ‏الوطنية للعلوم، إن عدد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بلغ نحو 28.5 مليون نسمة في منتصف 2026. وكان العدد ‏‏41.1 مليون في فبراير 2022 وفق هيئة الإحصاء الحكومية الأوكرانية.‏

ورغم الاختلاف الكبير بين ظروف البلدين اليوم وظروف باراغواي في القرن التاسع عشر، تفتح التجارب الثلاث باباً لفهم تأثير ‏الحروب الطويلة في التركيبة السكانية والعلاقة بين الرجال والنساء وتوزيع الأدوار داخل المجتمع.‏

باراغواي.. عندما أصبح الرجال أقلية

بين عامي 1864 و1870، خاضت باراغواي حرباً ضد تحالف ضم البرازيل والأرجنتين والأوروغواي، في واحدة من أكثر الحروب ‏دموية في تاريخ أمريكا الجنوبية. وأدت المعارك والأوبئة والمجاعات إلى خسائر هائلة، خصوصاً بين الرجال الذين جُندوا على نطاق ‏واسع.‏

وفي مقال نشره «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في لندن، أوضح معدّو دراسة «بلد النساء؟» أن نحو 60% من سكان ‏باراغواي لقوا حتفهم في الحرب، استناداً إلى تقديرات المؤرخَين توماس ويغام وباربرا بوتهاست. ويرى بعض المؤرخين أن ما يصل ‏إلى 90% من الرجال ماتوا. ويظل الحجم الدقيق للخسائر محل خلاف واسع بسبب نقص السجلات.‏

وتذكر موسوعة «بريتانيكا» في طبعتها الصادرة عام 1911 أن البلاد خرجت من الحرب وفيها 28,746 رجلاً و106,254 امرأة ‏فوق 15 عاماً و86,079 طفلاً، لكن مؤرخين لاحقين شككوا في دقة هذه الأرقام. وقدّر الباحثون أن نسبة الرجال إلى النساء هبطت ‏إلى نحو 0.3، أي قرابة أربع نساء لكل رجل. وللمقارنة، كانت النسبة نحو 0.7 بعد الحرب العالمية الأولى ونحو 0.9 بعد الثانية في ‏الدول التي دُرست.‏

النساء يُعِدن بناء الاقتصاد

نُشرت دراسة «بلد النساء؟ تداعيات حرب التحالف الثلاثي في باراغواي» في دورية «السلوك والتنظيم الاقتصادي» عام 2022. ‏وأعدها باحثون من جامعة ولاية أوريغون وجامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكيتين وجامعة كولومبيا البريطانية الكندية. ووجدت ‏الدراسة أن المناطق الأشد اختلالاً في نسبة الرجال إلى النساء شهدت ولادات أكثر خارج الزواج، وأسراً أكثر تعولها نساء، وتعليماً ‏أفضل للنساء، ومشاركة أعلى لهن في العمل، وأعرافاً أكثر ميلاً إلى المساواة. وخلص الباحثون إلى أن هذه الآثار مستمرة حتى ‏اليوم، ورجحوا أنها انتقلت عبر الأجيال من خلال الثقافة.‏

لكن النتائج تختلف بحسب طريقة المقارنة. ففي نسخة سابقة من الدراسة نشرها «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية»، تبين أن نساء ‏باراغواي أقل ميلاً إلى العمل من نساء المناطق المجاورة في الأرجنتين والبرازيل. أما داخل باراغواي، فقد كانت مشاركتهن في ‏العمل أعلى حيث كانت صدمة الحرب أشد. ويعني ذلك أن الحرب لم تحول النساء تلقائياً إلى عاملات بأجر، بل غيرت توزيع ‏المسؤوليات والفرص.‏

وارتفعت أيضاً نسبة الطالبات والمعلمات في العقود التالية. ولم يكن التحول إيجابياً بالكامل. فقد وجدت الباحثة باربرا بوغيانو، في ‏ورقة عمل نشرها «مركز لايبنتس للبحوث الاقتصادية الأوروبية» في ألمانيا، أن احتمال عنف الشريك أعلى بنسبة 5.54% في ‏البلديات الأكثر تضرراً من الحرب، حتى بعد أكثر من 130 عاماً.‏

مئات الآلاف خارج المجتمع

يؤكد «ميدوزا» و«ميديازونا» أن رقم 700 ألف تقدير إحصائي تحيط به درجة من عدم اليقين، وأنه لا يشمل المصابين. ولم يحدّث ‏الكرملين حصيلته الرسمية منذ الأشهر الأولى للحرب، حين أقر وزير الدفاع آنذاك سيرغي شويغو بنحو 6 آلاف قتيل، وفق صحيفة ‏‏«ميليتري تايمز» الأمريكية.‏

ورغم أن نسبة القتلى إلى إجمالي سكان روسيا أقل كثيراً من كارثة باراغواي، فإن تركز الوفيات بين الرجال في سن العمل وتكوين ‏الأسر يمنح الأزمة أثراً يتجاوز وزنها العددي. فالخسارة تشمل سنوات عمل ضائعة، وأطفالاً لن يولدوا، وأسراً فقدت معيلها.‏

ويعاني الاقتصاد الروسي من نقص في العمالة. فبحسب تقرير «نقاط ضعف روسيا» الصادر عن «مركز الدراسات الشرقية» ‏البولندي في مارس 2026، تراوح عدد الوظائف التي لم تتمكن المؤسسات الروسية من شغلها خلال 2025 بين 1.5 ومليوني وظيفة. ‏ونقلت وكالة «رويترز» عن السلطات الروسية تقديرها النقص بما لا يقل عن 2.3 مليون عامل، وهو ما دفع موسكو إلى استقدام ‏آلاف العمال من الهند.‏

لكن الصورة ليست ثابتة. فبحسب صحيفة «ذا موسكو تايمز»، ارتفعت البطالة إلى 2.3% في سبتمبر 2026 وفق «روسستات». ‏وتراجعت الوظائف المعروضة على منصة «هيد هانتر»، أكبر منصات التوظيف في روسيا، بنسبة 13% على أساس سنوي.‏

نقص في العمال وبطالة

على الجانب الآخر من الجبهة، أصبح نقص العمالة التحدي الأول للشركات الأوكرانية، ففي يوليو 2026، قالت 66% من الشركات ‏الصناعية إن نقص العمالة هو العائق الرئيسي أمام نموها، وفق مسح «معهد البحوث الاقتصادية والاستشارات السياسية» في كييف. ‏وأرجعت 79.4% منها ذلك إلى التعبئة العسكرية، و52.3% إلى مغادرة الموظفين البلاد. وبحسب منظمة «فوكس أوكرانيا»، يعيش ‏أكثر من 5.9 مليون أوكراني في الخارج.‏

لكن أوكرانيا، على عكس روسيا، تجمع بين نقص العمالة وبطالة مرتفعة. تقدّر «فوكس أوكرانيا» البطالة بنحو 11.3%، بينما بلغت ‏‏15% في مارس 2026 وفق شركة الأبحاث «إنفو سابيينس»، والسبب أن الوظائف والعمال في أماكن مختلفة. فوفق بيانات ‏‏«مصلحة التوظيف الحكومية»، توجد في كييف 17 وظيفة شاغرة لكل 10 باحثين عن عمل، بينما يتنافس 6 باحثين على كل وظيفة في ‏منطقة دونيتسك. وفي «الدراسة الوطنية لسوق العمل»، قال 20.4% من أصحاب العمل إن الرجال يتجنبون التوظيف الرسمي خشية ‏استدعائهم للخدمة العسكرية.‏

ويتراجع عدد السكان بسرعة، فبحسب وزارة العدل الأوكرانية، سُجلت 73,292 ولادة مقابل 259,853 وفاة في النصف الأول من ‏‏2026.‏

وقالت النائبة الأولى لوزير السياسة الاجتماعية داريا مارتشاك إن معدل الخصوبة هبط إلى نحو 0.9 طفل لكل امرأة، وهو الأدنى في ‏تاريخ البلاد.‏

هنا تظهر النقطة الأهم في المقارنة. ففي روسيا لا تتوافر حتى الآن أدلة كافية على تحول واسع في مشاركة النساء في العمل. أما في ‏أوكرانيا، فالمؤشرات أوضح وأقرب إلى ما شهدته باراغواي.‏

فبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، تعمل نساء أوكرانيات اليوم في قيادة الجرارات وفي مناجم الفحم، ضمن برامج تدريب تقودها ‏وزارة الاقتصاد في البناء والزراعة والنقل. وذكرت «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» أن أكثر من ألف امرأة تقدمن إلى برنامج واحد ‏لتدريب سائقات الشاحنات. وقال غليب فيشلينسكي، المدير التنفيذي لـ«مركز الاستراتيجية الاقتصادية» في كييف، في تصريحات عام ‏‏2024، إن نسبة النساء العاملات داخل البلاد باتت أعلى مما كانت قبل الحرب.‏

لكن هذا لا يكفي لسد الفجوة. فوفق فيشلينسكي نفسه، غادرت البلاد نحو 1.5 مليون عاملة. وفي مقال نشرته صحيفة «كييف ‏إندبندنت»، أشارت الباحثة إيلونا سولوغوب إلى أن نسبة النساء خارج سوق العمل (35.7%) أعلى بكثير من نسبة الرجال ‏‏(22.6%). وأضافت أن ثلث غير العاملات منهن يرجعن ذلك إلى أعباء رعاية الأسرة ونقص الحضانات.‏

ولهذا فإن العلاقة بين غياب الرجال وارتفاع مشاركة النساء ليست تلقائية. فهي تتأثر بالتعليم والسياسات الحكومية وتوافر الحضانات ‏والأجور والقيم الاجتماعية. وتوضح تجربة باراغواي أن مسؤوليات النساء قد تزيد دون أن تتحسن أوضاعهن بالقدر نفسه.‏

ذاكرة الحرب العالمية الثانية

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها المنطقة اختلالاً سكانياً بسبب خسائر الرجال، ففي دراسة نشرتها دورية «مراجعة الاقتصاد ‏والإحصاء» عام 2017، وجدت الباحثة إليزابيث برينرد من جامعة برانديز أن نقص الرجال في روسيا بعد الحرب العالمية الثانية ‏خفض معدلات الزواج والإنجاب، ورفع الولادات خارج الزواج، وأضعف موقع النساء التفاوضي داخل الأسرة، واستمرت هذه ‏الآثار سنوات بعد انتهاء الحرب.‏

لكن روسيا وأوكرانيا اليوم تختلفان عن الاتحاد السوفييتي آنذاك في حجم السكان ومستوى التعليم ومشاركة النساء الاقتصادية ونظم ‏الرعاية الاجتماعية.‏

وتستطيع الحكومات اليوم، على عكس القرن التاسع عشر، تقديم تعويضات ومعاشات لأسر القتلى والمصابين، وفي روسيا، أصبحت ‏مكافآت التجنيد والتعويضات العسكرية مصدر دخل لبعض الأسر، خصوصاً في المناطق الفقيرة، لكن هذه الأموال لا تعوض سنوات ‏العمل الضائعة ولا أعباء رعاية الأطفال ولا الآثار النفسية للفقد، ويعتمد استمرارها على الإنفاق الحكومي، ما يحولها إلى التزامات قد ‏تمتد لعقود.‏

وعانى البلدان من مشكلات ديموغرافية قبل 2022، ففي روسيا، قدّر ألكسندر كوليندر، الباحث في «مركز تحليل السياسات ‏الأوروبية»، التراجع الطبيعي التراكمي للسكان منذ 1992 بنحو 16.8 مليون شخص.‏

وكتب الباحث سالافات أبيلكاليكوف، في مقال نشره «مركز كارنيغي للسلام الدولي»، أن الهجرة عوضت هذا التراجع ثلاثة عقود، ‏لكن جاذبية روسيا للمهاجرين تتلاشى الآن، في ظل الظروف العسكرية، وطبيعة الإنسان في الارتحال بعيداً عن نطاق الصراعات.‏

وفي أوكرانيا، كانت الخصوبة منخفضة أصلاً قبل الغزو. ثم جاءت الحرب لتضيف خسائر القتال وموجة لجوء هي الأكبر في أوروبا ‏منذ عقود. فالحرب لم تخلق الأزمة السكانية في البلدين، لكنها عمقتها وزادت صعوبة علاجها.‏

ماذا بعد توقف إطلاق النار؟

تكشف تجربة باراغواي أن انتهاء الحرب لا يعني انتهاء آثارها، فقد تراجع الاختلال بين الرجال والنساء في العقود التالية، لكن ‏تحولات الأسرة والتعليم والعمل استمرت أطول بكثير.‏

وفي روسيا وأوكرانيا، ستعتمد النتائج على عوامل لم تُحسم بعد: مدة الحرب، وحجم الخسائر النهائية، وقدرة الاقتصاد على استيعاب ‏العائدين من الجبهة، والسياسات المتعلقة بالأسرة والعمل، وتواجه أوكرانيا سؤالاً إضافياً حاسماً: كم من ملايين اللاجئين سيعودون؟

والفارق الأساسي أن باراغواي تقدم تجربة تاريخية مكتملة يمكن دراسة نتائجها، بينما يعيش البلدان المتحاربان صدمة ديموغرافية ‏مستمرة لم تُعرف حدودها النهائية.‏

فالحروب لا تغير خرائط الدول وحدها، بل قد تغير أيضاً من يعمل، ومن يعول الأسرة، ومن يتزوج، ومن ينجب، ومن يتحمل ‏مسؤولية إعادة بناء الحياة بعد توقف القتال، وقد يكون هذا التحول أحد أطول آثار الحرب عمراً، لأنه يستمر في حياة الذين بقوا، وفي ‏أجيال لم تولد بعد.‏



