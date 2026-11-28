

قبل يوم واحد من دخول الغواصة النووية الروسية الجديدة «بيرم» الخدمة، الجمعة 27 نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اتفاقاً بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني، لتعزيز جاهزية غواصاتها النووية. وقبل ذلك بأسبوع، كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، في تقرير صدر في 19 نوفمبر، أن تكلفة بناء القطع البحرية المدرجة في خطة البحرية الأمريكية للعقود الثلاثة المقبلة، تقترب من تريليون ونصف تريليون دولار.

اللافت أن القوى الكبرى تتمسك بأساطيلها التقليدية، رغم ما أظهرته الحروب الأخيرة من قدرة المسيّرات والأنظمة غير المأهولة على تحدي قطع بحرية متطورة، تفوقها بأضعاف مضاعفة من حيث التكلفة.

وقد خلص مكتب المساءلة الحكومي الأمريكي، في تقرير نُشر في 15 يونيو الماضي، إلى أن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، أظهرت أن الأنظمة الروبوتية والذاتية باتت تغيّر قواعد الحرب البحرية، وتتحدى التفوق البحري التقليدي.

فهل تغيّر بالفعل مفهوم القوة البحرية؟

لم يكتفِ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بالمشاركة في مراسم رفع العلم البحري على الغواصة «بيرم»، التي وصفها الكرملين بأنها أول غواصة مجهزة بصواريخ «تسيركون» الفرط صوتية، ضمن تسليحها الأساسي، بل عقد اجتماعاً مع القيادات العسكرية والصناعية لبحث تطوير أسطول الغواصات النووية متعددة المهام.

وبحسب تصريحات بوتين، التي نقلتها صحيفة «كوميرسانت» الروسية في 27 نوفمبر، تسلّمت البحرية الروسية 18 غواصة خلال السنوات الثماني الماضية، فيما يجري بناء 11 غواصة أخرى، بينها سبع تعمل بالطاقة النووية.

وأعلن بوتين، خلال مراسم رفع العلم، أن بلاده ستسلّم البحرية خمس غواصات حاملة للصواريخ بحلول عام 2030، بينها ثلاث من فئة «ياسن-إم». أما «بيرم»، التي تنتمي إلى الفئة نفسها، فستنضم قريباً إلى أسطول المحيط الهادئ.

وكان لافتاً حديث بوتين عن تغير استراتيجيات القتال البحري وتكتيكاته، إذ شدد، وفق ما نقلته وكالة «إنترفاكس» في اليوم نفسه، على ضرورة تطوير تسليح الغواصات، بالتوازي مع بناء وحدات جديدة.

بحرية هجينة

في بريطانيا، هنالك اتجاهين متوازيين، رفع جاهزية الأسطول الحالي، وإدخال جيل جديد من الأنظمة غير المأهولة. فالاتفاق الذي أعلنته وزارة الدفاع البريطانية في 26 نوفمبر، بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني، يستهدف تطوير خدمات صيانة الغواصات والخدمات الحيوية في القواعد البحرية، وتقليص الفترات التي تقضيها الغواصات في الصيانة.

لكن قبل ذلك بيوم، تحدث وزير الدولة البريطاني للجاهزية الدفاعية والصناعة، لوك بولارد، في رد مكتوب أمام البرلمان، عن استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات، لتطوير ما تسميه لندن «البحرية الهجينة»، التي تجمع بين القدرات المأهولة وغير المأهولة، مشيراً إلى أن بلاده تستهدف إدخال أولى السفن الذاتية الكبيرة الخدمة بحلول عام 2030.

وكانت البحرية الملكية قد أعلنت، في بيان نشرته في 9 نوفمبر، تدشين أول سرب للأنظمة الذاتية في تاريخها، خلال مراسم أقيمت في قاعدة بورتسموث البحرية، في الخامس من الشهر نفسه.

وفي اليوم التالي لنشر البيان، أعلنت البحرية الملكية استثمار 90 مليون جنيه إسترليني في مشروع يجمع بين المسيّرات وأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي، لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الروسية تحت مياه شمال الأطلسي، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، بما فيها كابلات الاتصالات.

مفارقة أمريكية

وحجم التغيير الذي تشهده المفاهيم العسكرية البحرية، يبدو أكثر وضوحاً في الولايات المتحدة، حيث لا يزال هناك جدل بشأن طبيعة الأسطول الذي تحتاج إليه واشنطن مستقبلاً. فوفق تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس، الصادر في 19 نوفمبر، تتضمن خطة البحرية الأمريكية للفترة بين عامي 2027 و2056 شراء 371 قطعة بحرية، بتكلفة بناء تقدر بنحو 1.468 تريليون دولار، بأسعار عام 2026، من دون احتساب تكلفة الأنظمة غير المأهولة.

إلا أن التقرير أشار، استناداً إلى تقييمات محللين، إلى أن مقترح شراء 15 بارجة تعمل بالطاقة النووية، يتعارض مع مفهوم العمليات البحرية الموزعة، الذي يقوم على توزيع القوة النارية على عدد أكبر من القطع الأصغر والأقل تكلفة والأنظمة غير المأهولة.

كذلك يوجد أيضاً مسألة التمويل، إذ قدّر المكتب أن تنفيذ خطة بناء الأسطول يتطلب زيادة متوسط الإنفاق السنوي بنسبة 41 %، بعد استبعاد أثر التضخم، مقارنة بمتوسط الاعتمادات المالية خلال السنوات الخمس الماضية.

وكان مكتب المساءلة الحكومي الأمريكي قد تناول جانباً من هذه الإشكالية في ملخص علني نُشر في 15 يونيو الماضي، لدراسة سرية أُعدت في مارس 2025، مشيراً إلى أن تطوير الأنظمة الذاتية يواجه عقبات تنظيمية وتمويلية، في ظل المنافسة على الموارد مع برامج بناء السفن والغواصات وحاملات الطائرات.

وفي خضم هذه المنافسة، تبرز الصين التي لا يقتصر طموحها على زيادة عدد قطع أسطولها البحري. ففي تقريرها السنوي إلى الكونغرس، الصادر في 18 نوفمبر، تناولت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، مساعي بكين لتقليص التفوق الأمريكي تحت الماء، من خلال تطوير الغواصات، والاستثمار في تقنيات الاستشعار والأنظمة الذاتية والبحوث البحرية. وخلصت اللجنة إلى أن الصين ليست بحاجة بالضرورة إلى مضاهاة الولايات المتحدة في عدد الغواصات حتى تتمكن من التأثير في التوازن العسكري في المحيطين الهندي والهادئ.

وما تكشفه الخطط العسكرية للقوى الكبرى أن مستقبل الحروب البحرية لا يتجه نحو الاستغناء عن الغواصات النووية وحاملات الطائرات، ولا نحو الاعتماد على المسيّرات وحدها، وإنما نحو الجمع بين قدرات الجانبين. فالتفوق البحري في المستقبل قد لا يكون من نصيب الدولة التي تمتلك أكبر أسطول أو أكثره كلفة، بل تلك التي تنجح في دمج قوتها العسكرية التقليدية مع الأنظمة الذاتية وتقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي.