ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن الجيش الأمريكي صد ست طائرات مسيرة حلقت حول قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرة إلى شبهات حول وجود صلة لإيران بالواقعة.

وقال التقرير، نقلا عن مصادر مطلعة، إن ⁠الولايات المتحدة استخدمت تقنيات مضادة للطائرات المسيرة لصد هذه الأنظمة الجوية غير المأهولة، غير أن القوات البريطانية والأمريكية لم تتمكن من استعادة المسيرات.

وردا على طلب للتعليق على التقرير، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني "عملت شرطة وزارة الدفاع وشرطة سافاك بتنسيق وثيق مع قوات الأمن التابعة لسلاح الجو الأمريكي للاستجابة لتقارير عن نشاط غير مصرح به لطائرات مسيرة في قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في 13 نوفمبر، وتم التعامل مع الموقف سريعا، وعادت القاعدة إلى إجراءاتها المعتادة لحماية ⁠الأمن والقوات".

ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض أو البنتاجون.

في الواقعة، استجاب أفراد القوات الجوية الأمريكية في ⁠القاعدة "لنشاط طائرات ⁠مسيرة غير مصرح به"، وقال متحدث باسم القوات الجوية آنذاك إنه لم يتأثر أي من الأفراد أو ⁠الطائرات أو البنية التحتية.

وفي واقعة حدثت في سبتمبر أيلول في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي، وهي قاعدة بريطانية أخرى تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، صرح الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بأن تهديدا على صلة بإيران دفع إلى سحب قاذفات بي-1 الأمريكية.