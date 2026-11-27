‌قالت ​ثلاثة مصادر عسكرية وأمنية لرويترز اليوم الجمعة إن قافلة من السفن الروسية تحمل مركبات عسكرية متجهة إلى ليبيا غيّرت مسارها وعادت أدراجها في البحر المتوسط، ⁠بعد أن أغرقت مسيرات بحرية أوكرانية قطعة حربية روسية في ميناء بنغازي يوم 22 نوفمبر .

ويُظهر ‌تحويل مسار القافلة، الذي لم يُكشف عنه من قبل، مدى مسارعة روسيا لحماية ‌أصولها البحرية بعد إغراق سفينة حربية ‌تابعة لها في ليبيا، على بعد ‌نحو 2000 كيلومتر ‌من ساحة القتال في أوكرانيا.

وقال مسؤول عسكري أوروبي كان ​يتتبع القافلة ‌إن ​قافلة ثانية، كانت ترافقها الفرقاطة ⁠جولوفكو التابعة للبحرية الروسية، عادت أدراجها قرب مضيق صقلية في اليوم ذاته الذي ​وقع ⁠فيه ⁠الهجوم في بنغازي.

ويُعد المضيق نقطة محورية قبل الوصول إلى ساحل شمال أفريقيا.

وأكد مسؤول ⁠في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ومسؤول أمني آخر في الشرق الأوسط، وهما مطلعان على تحركات القافلة، أن أسطولا ثانيا غيّر مساره بدلا من التوجه إلى ليبيا ‌ويتوقف حاليا قبالة سواحل الجزائر.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية ​بعد على طلب للتعليق أُرسل خارج ساعات العمل الرسمية.