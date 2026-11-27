ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للتعاون مع الديمقراطيين بعد أن تكبد حزبه الجمهوري خسائر في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال خلال مكالمة هاتفية مع أفراد من الجيش الأمريكي يوم الخميس: "لديّ شعور بأننا سنصل في النهاية إلى علاقة حزبية مشتركة للغاية مع الديمقراطيين، حيث يمكننا معالجة العديد من القضايا المختلفة المتعلقة بالرعاية الصحية والعديد من الأمور الأخرى، وإنجازها".

واتصل ترامب بأفراد الجيش من مقر إقامته في مار- إيه-لاجو بولاية فلوريدا بمناسبة عيد الشكر، وهو عيد مهم في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، كرر ترامب تأكيده على أنه يتمتع بسلطات نقض "فيتو" قوية بصفته رئيسًا، كما فعل عدة مرات في الآونة الأخيرة. وفي معرض وصفه لحق النقض بأنه أداة قوية، قال: "لا أسعى إلى استخدام حق النقض في كل شيء على مدار عامين"، في إشارة إلى العامين المتبقيين من ولايته الثانية.

وبموجب الدستور الأمريكي، يُحظر عليه تولي ولاية ثالثة.

وجاءت تصريحات ترامب التصالحية غير المتوقعة بعد حوالي أسبوعين من دعوة عبدالرحمن السيد، عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن ولاية ميشيغان، له إلى تقديم نظام رعاية صحية شامل. وأظهر منشور على إكس نماذج أولية لبطاقة تشبه بطاقة التأمين الصحي، كُتب عليها "ترامب كير" بحروف ذهبية.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" مؤخرًا عن ترامب قوله إنه سيلتقي بعبد الرحمن السيد. ونُقل عن الجمهوري قوله عن السياسي اليساري: "إنه رجل ذكي".

وفاز عبدالرحمن السيد بمقعد في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في أوائل نوفمبر، ومن المقرر أن يتولى منصبه كسيناتور عن ولاية ميشيغان في يناير المقبل. وتشمل مطالبه الرئيسية نظام رعاية صحية شامل ممول من المال العام، يُعرف باسم "ميديكير للجميع".