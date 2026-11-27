أكد وزير ​الخارجية الأوكراني آندري سيبيها أمس الخميس، عقب حديثه ‌مع نظيره ​الليبي، إن الإجراء الذي اتخذته كييف ضد سفينتين روسيتين في بنغازي كان موجها ضد الجيش الروسي وليس ضد ليبيا نفسها.

وكتب سيبيها في منشور على إكس أن أوكرانيا لا تنوي توسيع نطاق الحرب ضد روسيا ⁠لتشمل ليبيا أو أي دولة أخرى.

وأغرقت أوكرانيا يوم الأحد طرادا روسيا وسفينة شحن في ميناء بنغازي باستخدام زوارق مسيرة وذلك بعد يوم من هجوم ‌بمسيرات على سفينة شحن مرتبطة بالجيش الروسي في خليج فنلندا.

وقال سيبيها يوم الثلاثاء إن السفن الحربية الروسية وسفن ‌الشحن الناقلة لمعدات عسكرية أهداف مشروعة، وإن أوكرانيا ‌تمارس حقها في الدفاع عن النفس.

وفي أحدث تعليقاته، قال ‌سيبيها إنه أبلغ وزير ‌الخارجية بالإنابة في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الطاهر الباعور بأن "تصرفات أوكرانيا ​لم تكن موجهة ‌قط ضد ​ليبيا أو الشعب الليبي".

وأضاف ⁠سيبيها "عبرنا عن أسفنا إزاء العواقب غير المقصودة، وقدمنا التعازي المناسبة للشعب الليبي. ليس لدينا نية لتوسيع نطاق الحرب الروسية ​ضد ⁠أوكرانيا لتشمل ليبيا ⁠أو أي دولة أخرى".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي يوم الثلاثاء وفاة عنصرين "تابعين لرئاسة أركان القوات البحرية" متأثرين بجراح أصيبا بها في الهجوم على ميناء بنغازي.

واتهم الكرملين ‌الخميس أوكرانيا بمحاولة توسيع نطاق الحرب لتشمل البحر المتوسط وبحر البلطيق، في ​خطوة وصفها بأنها خطيرة للغاية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه جرى إبلاغ أوكرانيا بأن مهاجمة السفن الروسية في المياه الليبية أمر خاطئ، وحذر كييف من توسيع نطاق ​الحرب إلى مناطق ‌جديدة.