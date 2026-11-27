طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​أمس الخميس بإجراء تحقيق فوري في ما قال إنه قرار متعمد ‌بنشر أرقام ​نمو "مزيفة" قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس أوائل هذا الشهر.

وعدّل مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء معدل النمو السنوي للربع الثالث إلى 4.3 بالمئة، ارتفاعا من التقدير الأولي المعلن في 29 أكتوبر عند 3.4 بالمئة. وتكبد الحزب الجمهوري المنتمي إليه ⁠ترامب خسائر فادحة في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) دون تقديم أدلة "تم الكشف للتو عن أن الأرقام الحقيقية للاقتصاد، المنشورة قبل الانتخابات، كانت مزيفة".

وأضاف "لماذا لم يُصدر ‌الرقم الصحيح قبل الانتخابات؟ أطالب بإجراء تحقيق فوري في هذه المسألة. هذا ليس خطأ بسيطا، وإنما خطأ جسيم ومتعمد".

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي سابقا أن تقديرات الناتج المحلي ‌الإجمالي قد تختلف عن الأرقام النهائية لأن التقديرات المسبقة للنمو الفصلي ‌تفتقر إلى بيانات كاملة بشأن المخزونات ‌والتجارة وإنفاق المستهلكين على الخدمات.

في وقت لاحق من أمس الخميس، قال ترامب للصحفيين إن ​مكتب التحليل الاقتصادي "ارتكب خطأ"، ‌لكنه يجد صعوبة ​في تصديق أن التقدير الأولي للناتج المحلي ⁠الإجمالي للربع الثالث قد يكون خاطئا بنسبة تقارب نقطة مئوية كاملة.

وأضاف في منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يقضي عطلة ​عيد الشكر "هل ⁠يُعقل هذا؟ حتى ⁠أنتم لا تصدقون أنهم رفعوا النسبة من 3.4 إلى 4.3 بالمئة. رفعوها بنسبة تقارب نقطة مئوية، وهو أمر لم نسمع بحدوثه قط".

تشير البيانات الواردة ⁠في مقال نُشر في مايو وشارك في إعداده مدير مكتب التحليل الاقتصادي فيبين أرورا إلى أن المكتب عدل تقديراته الفصلية للناتج المحلي الإجمالي بما يقرب من نقطة مئوية كاملة أو أكثر أربع مرات على الأقل في السنوات الخمس والعشرين الماضية.

وكتب أرورا والمؤلفة المشاركة ‌ريبيكا بوكاس أن حسابات الناتج المحلي الإجمالي، الصادرة بعد 90 يوما من التقديرات الأولية، تختلف عادة ​بفارق 0.52 نقطة مئوية على مدى هذا القرن.

وأقال ترامب في العام الماضي مسؤولة كبيرة في وزارة العمل متهما إياها دون أدلة بالتلاعب بالأرقام، وهي خطوة أججت المخاوف المتزايدة بالفعل إزاء جودة البيانات الاقتصادية التي ​تنشرها الحكومة الاتحادية.