نفت روسيا تقارير نشرتها وسائل إعلام ألمانية حول استعدادات مزعومة لإطلاق قمر صناعي يحمل رأسًا نوويًا، ووصفتها بأنها "مزاعم".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان صدر يوم أمس الخميس إن الأنشطة الفضائية الروسية تهدف "حصريًّا إلى أغراض سلمية" ولا تشكل أي تهديد للدول الأخرى.

وأضافت أن موسكو تلتزم بمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي تحظر نشر الأسلحة النووية في الفضاء.

وقالت زاخاروفا إن "التكهنات السخيفة" الواردة في التقارير تهدف إلى تبرير المشاريع العسكرية الألمانية في الفضاء.

وأشارت إلى برنامج بقيمة 35 مليار يورو (4ر38 مليار دولار) لتحسين الأمن في الفضاء، أعلنه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في عام 2025.

ويوم الاثنين، أفادت إذاعة غرب ألمانيا وإذاعة شمال ألمانيا وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين وعسكريين غربيين، بأن روسيا تخطط، حسب الزعم، لوضع أسلحة نووية في المدار.

ووفقاً للتقارير، تم مؤخراً تبادل معلومات استخباراتية حول الخطط المزعومة بين عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو). ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس هذه التقارير بأنها "صادمة".