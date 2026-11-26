أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث لها يوم أمس الأربعاء بتجدد تفشي الحصبة في الولايات المتحدة، حيث سجلت إصابة ما لا يقل عن 6039 شخصا بهذا المرض في عام 2026.

وفي عام 2025، سجلت 2289 حالة، مقابل 285 حالة فقط في عام 2024. كما أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بوقوع ما لا يقل عن تسع وفيات في الولايات المتحدة جراء هذا المرض، مقارنة بثلاث وفيات في عام 2025. وقد يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت ولاية بنسلفانيا عن تسع حالات وفاة بسبب الحصبة في عام 2026.

كما أبلغت ولاية نيويورك في أوائل الشهر الجاري عن أول حالة وفاة معروفة مرتبطة بالحصبة في الولاية منذ أكثر من 30 عاما.

وبالمقارنة، أبلغت ألمانيا عن 74 حالة إصابة بالحصبة دون تسجيل أي وفيات حتى نهاية أكتوبر، في حين أبلغت أستراليا عن 113 حالة دون تسجيل أي وفيات حتى سبتمبر.