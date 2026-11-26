انحرفت طائرة تابعة لشركة فيديكس للشحن عن مدرج الهبوط في مطار ميامي الدولي بالولايات المتحدة ليلة الأربعاء، مما أدى إلى إغلاق جميع المدارج مؤقتا، باستثناء مدرج واحد، وفقا لمسؤولين.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات بعد انحراف الطائرة عن المدرج، حسبما أفاد المطار. وتدخلت وحدات الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي-ديد.

ووقع الحادث بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن مدرج آخر في ميامي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأرض.

وقالت شركة فيديكس إن الطائرة واجهت "مشكلة عند الهبوط" وإنها تنسق مع المسؤولين المكلفين بالتحقيق.

وأضافت الشركة في بيان: "نحن ممتنون لأن طاقمنا بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات".