لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" المصنعة لأشباه الموصلات، جنسن هوانغ، في حال أدين بارتكاب جريمة.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست نشرت أمس الثلاثاء "أعتقد أنه دوما خيار، ولكن لا أظن أنه سيكون ضروريا".

وكان هوانغ استقال في 12 نوفمبر عقب انكشاف تورطه في علاقتين جنسيتين على الأقل خارج إطار الزواج، وكانت إحداهما مع مديرة لدى عميل إنفيديا "ميجاسبيد".

وتشتبه دوائر أمنية أمريكية - وفق تقارير إعلامية - في أن جهاز الاستخبارات الصيني جندها. أما الأخرى، فكانت بحسب التقارير، مديرة عليا لدى إنفيديا تعمل تحت إشراف هوانغ.

وأعلنت إنفيديا أمس الأول الإثنين، أنها أعادت هوانغ إلى منصبه رئيسا تنفيذيا وذلك بعد 11 يوما فقط من استقالته، فيما قال ترامب إنه "أقنع" مجلس الإدارة بفعل هذا .

وقال ترامب سابقا إن هوانغ لا يشكل خطرا على الأمن القومي