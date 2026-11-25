في عملية تثير مخاوف بيئية وصحية واسعة، يستعد الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، لتفجير نحو خمسة أطنان من مادة "أزيد الرصاص" شديدة الحساسية للانفجار، داخل مصنع ذخيرة عسكري بمدينة ميدلتاون في ولاية أيوا، بعد أكثر من 20 عاماً من تخزينها، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة قد تتجاوز حدود المنطقة والولاية.

وجاء الضوء الأخضر للعملية بعد سلسلة من الاعتراضات والطعون القانونية، وصلت إلى حد المطالبة بتعليقها إلى أجل غير مسمى، وسط مخاوف من أن يؤدي التفجير إلى إطلاق جزيئات الرصاص السامة في الهواء، وانتقالها إلى المناطق السكنية المجاورة، وربما لمسافات تصل إلى عشرات أو مئات الأميال.

ما خطورة أزيد الرصاص؟

تُعد مادة أزيد الرصاص (Lead Azide) مركباً كيميائياً غير عضوي شديد الانفجار، يتكون من الرصاص والنيتروجين، ويُستخدم أساساً في إشعال المتفجرات الأخرى، بما في ذلك الذخائر العسكرية وكبسولات التفجير.

وتكمن خطورته في شدة حساسيته، خصوصاً في حالته الجافة، إذ يمكن أن ينفجر نتيجة احتكاك أو صدمة أو كهرباء ساكنة أو حتى التعرض للحرارة، ما يجعل التعامل معه أو نقله محفوفاً بمخاطر كبيرة.

68 برميلاً تحولت إلى قنبلة موقوتة

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، تضم المنشأة العسكرية 68 برميلاً من هذه المادة، ظلت مخزنة لأكثر من عقدين، وأصبحت حالتها شديدة الخطورة وعدم الاستقرار، الأمر الذي دفع الجيش إلى تفضيل تفجيرها في موقعها بدلاً من المخاطرة بنقلها إلى منشأة أخرى.

وتتضمن خطة التنفيذ إجراء انفجارين متتاليين داخل منشآت خرسانية مجهزة ومغطاة بالتراب، مع استخدام المياه وأنظمة الرذاذ والحواجز الرملية للحد من انتشار الشظايا والمخلفات الخطرة.

لكن هذه الإجراءات لم تبدد المخاوف من احتمالات التلوث الهوائي، خاصة أن الرصاص من المعادن السامة التي قد يسبب التعرض لها أضراراً صحية خطيرة، حتى عند التعرض لكميات محدودة.

معارضة بيئية وتحذيرات للسكان

وتعود معرفة وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بالمخزون الخطير إلى مارس 2026، فيما بدأ الجيش السعي لتنفيذ عملية التفجير في سبتمبر الماضي.

ورغم موافقة الوكالة على العملية في نوفمبر، تقدمت منظمات بيئية بطعون اعتراضاً على التصريح، محذرة من اتساع نطاق الانفجار واحتمال انتقال سحابة من الملوثات لمسافات بعيدة عن موقع التفجير.

وبعد معركة قانونية أثارت جدلاً واسعاً، سمحت محكمة استئناف اتحادية بالمضي قدماً في العملية، ليتمسك الجيش بموعد التفجير اليوم الأربعاء.

وفي ظل هذه المخاطر، دعت السلطات السكان القريبين إلى مغادرة المنطقة إن أمكن، أو البقاء داخل منازلهم مع إغلاق النوافذ والأبواب وأنظمة التهوية التي تسمح بدخول الهواء الخارجي.

وبينما يرى الجيش أن التفجير داخل المنشأة هو الخيار الأقل خطورة للتخلص من المخزون المتدهور، تبقى المخاوف قائمة بشأن الثمن البيئي والصحي المحتمل لعملية تستهدف منع كارثة انفجار عشوائي، لكنها قد تفتح الباب أمام خطر آخر يتمثل في انتشار التلوث بالرصاص.