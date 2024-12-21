لماذا يطلق الديمقراطيون على إيلون ماسك لقب "الرئيس ماسك"؟

أصبح إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، شخصية بارزة في السياسة الأمريكية، خاصة داخل الحزب الجمهوري، ولفت تأثيره انتباه العديد من الديمقراطيين، الذين بدأوا بسخرية يطلقون عليه لقب "الرئيس ماسك". ولكن لماذا تثير مشاركة ماسك السياسية كل هذا الجدل؟

نفوذ ماسك

بدأ صعود إيلون ماسك إلى البروز السياسي عندما عينه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لرئاسة وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة، واعتُبر هذا التحرك وسيلة للاستفادة من خبرة ماسك الواسعة في الأعمال، لكنه أثار أيضًا العديد من التساؤلات. بصفته الرئيس التنفيذي لشركتين كبيرتين تعتمدان على العقود الحكومية، أثار منصب ماسك تساؤلات حول وجود تضارب محتمل في المصالح.

قلق الديمقراطيين

كان الديمقراطيون، على وجه الخصوص، صريحين بشأن مخاوفهم، وقال النائب جيم ماكغفرن بسخرية: "على الأقل نعرف من هو المسؤول. إنه الرئيس، وترامب الآن نائب الرئيس"، كما نشر النائب الديمقراطي روبرت غارسيا من كاليفورنيا على منصة X (تويتر سابقًا): "مرحبًا بكم في رئاسة إيلون ماسك".

هل يصبح إيلون ماسك قائدًا سياسيًا؟

مع اقتراح فكرة تولي إيلون ماسك دورًا سياسيًا، سواء كرئيس لمجلس النواب أو في منصب مؤثر آخر، من قبل بعض المشرعين الجمهوريين، اقترح النائب دان بيشوب على منصة X: "في خمس سنوات في الكونغرس، كنت أنتظر تغييرًا جذريًا في الديناميكية. وقد وصل الآن".

تأثير على الجمهوريين

أثار تأثير إيلون ماسك على الحزب الجمهوري العديد من التساؤلات. بينما يعترف العديد من الجمهوريين، مثل كريس باك، المدير السابق للاتصالات لحملات الجمهوريين، بأن إيلون ماسك قوة لا يستهان بها، يشعر بعض أعضاء الحزب الجمهوري بعدم الارتياح لتدخله، وأعرب النائب غلين طومسون عن مخاوفه في اجتماع صحفي قائلاً: “لم أرَ أين يمتلك [إيلون] ماسك بطاقة تصويت. لست متأكدًا من أنه يفهم معاناة الناس العاديين في الوقت الحالي”.

تثير مشاركة ماسك السياسية تساؤلات حول ما إذا كان دوره يشكل سابقة خطيرة في السياسة الأمريكية، حيث يتساءل البعض عن تأثيره على التوازن التقليدي للسلطة.