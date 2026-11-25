اقترح رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، ​الحليف المقرب للزعيم الروسي فلاديمير بوتين، أن يسافر هو ‌والرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي معا إلى موسكو لإجراء محادثات في الكرملين بهدف إنهاء حرب أوكرانيا.

كما صرح لوكاشينكو، الذي سمح لبوتين باستخدام أراضي بلاده للهجوم على أوكرانيا في فبراير 2022، في مقابلة مع صحيفة (لو بوان) الفرنسية أنه ⁠يعتقد أن القوات الروسية تحقق انتصارات في ساحة المعركة.

واقترح بوتين منذ فترة طويلة أن يأتي زيلينسكي إلى موسكو للتفاوض على حل للصراع. ويرفض زيلينسكي مثل ‌هذا الاقتراح، بينما يقول إنه مستعد للقاء الزعيم الروسي في أماكن أخرى "أكثر حيادا".

وقال لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ‌بيلتا الحكومية في روسيا البيضاء "يمكنني أنا وفولوديا (فولوديمير) زيلينسكي ببساطة ‌أن نسافر إلى موسكو. نحن الاثنان. وبصفتي ‌ضامنا لسلامته، يمكنني أن أجلس ‌معه ونسافر إلى موسكو".

وردا على طرح مفاده أنه من غير المرجح ​أن يوافق زيلينسكي، ‌قال "إذا لم ​يوافق، فليواصل القتال. فليذهب إلى ⁠الجبهة حاملا سلاحا آليا ويقاتل. الحرب مستمرة. يجب وقفها. ويمكننا التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن القوات الروسية تحرز تقدما ​بطيئا، ⁠لكنها تنتصر في الحرب.

وقال ⁠لوكاشينكو "الرئيس بوتين، ما زال يحقق الانتصارات على الجبهة. مهما كان الأمر - فهو كذلك".

ويندد زيلينسكي بدور لوكاشينكو في الصراع، ⁠وهدد في يونيو باتخاذ إجراءات أوكرانية ما لم يقم رئيس روسيا البيضاء بإزالة ما وصفه بمعدات التتبع التي تساعد موسكو في شن هجماتها.

وقال لوكاشينكو، الذي تتهمه الدول الغربية منذ فترة طويلة بانتهاكات لحقوق الإنسان ‌منذ توليه السلطة في عام 1994، إن استئناف المحادثات التي تقودها الولايات ​المتحدة مع روسيا وأوكرانيا هذا الشهر يمثل تطورا إيجابيا.

ورحب باحتمال مشاركة مفاوضين أوروبيين في الجولات المقبلة، لكنه قال إن الأمر متروك لروسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء لتحديد كيفية ​تسوية الأمور في ‌المنطقة.