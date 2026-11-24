



أمر مسؤولون فرنسيون اليوم ​الثلاثاء بإحالة قضية فساد تورط فيها الرئيس ‌السابق نيكولا ساركوزي ​وزوجته، عارضة الأزياء والمغنية كارلا بروني، إلى المحاكمة وحددوا موعدا لجلسة أولية قبل المحاكمة في أول أبريل 2027.

وباشر المحققون تحقيقا في تراجع رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين عن ⁠شهادته، بعدما كان قد اتهم معمر القذافي بتمويل الحملة الرئاسية الناجحة لنيكولا ساركوزي في 2007 بملايين اليورو نقدا، قبل أن يتراجع عن تلك ‌الاتهامات في 2020.

وتوفي تقي الدين لاحقا.

وقال مكتب الادعاء المالي الفرنسي في بيان اليوم الثلاثاء إن ساركوزي وزوجته ‌وُجهت إليهما اتهامات بتلقي سلع مسروقة والتلاعب بالشهود ‌والتآمر الجنائي.

ولم يرد محامو ساركوزي وبروني على ‌طلب للتعليق حتى ‌الآن.

وأدين ساركوزي العام الماضي في قضية ذات صلة، بتهمة التآمر الجنائي ​في محاولات للحصول ‌على تمويل ​لحملته الانتخابية من ليبيا. وحُكم عليه ⁠بالسجن خمس سنوات، مما جعله أول رئيس فرنسي بعد الحرب يُسجن. وبعد مرور ثلاثة أسابيع على ​بدء ⁠عقوبة السجن، ⁠أفرجت عنه المحكمة تحت الإشراف القضائي، بشروط تشمل حظر مغادرة فرنسا. واستأنف الحكم الصادر ضده.

ونفى ساركوزي هذه الاتهامات، ⁠التي أطلقها لأول مرة أحد أبناء القذافي.

واستضاف ساركوزي بعد خمسة أشهر من انتخابه القذافي خلال زيارة لباريس، نصب خلالها خيمة بالقرب من قصر الإليزيه. وأصبح ساركوزي بعد ذلك أحد أشد المدافعين عن ‌الحملة التي قادها حلف شمال الأطلسي على القذافي، والتي أدت إلى ​الإطاحة به ومقتله على يد معارضين في 2011.