قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل أكثر من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في انجلترا هذا العام، فيما يعد أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2016.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه تم تسجيل 5258 حالة وفاة مرتبطة بالطقس الحار، متجاوز عدد الحالات القياسية السابقة التي تم تسجيلها عام 2022 وبلغت 2985 حالة.

وقد سجلت المملكة المتحدة هذا العام الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث تعرضت مناطق في البلاد عدة موجات حر على مدار عدة أشهر، ابتداء من أواخر مايو الماضي، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 35.1 درجة مئوية في لندن، فيما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله خلال هذا الشهر.

ومع استمرار الحرارة الشديدة، شهدت انجلترا الموسم الأكثر جفافا في يوليو الماضي منذ بدء تسجيل البيانات.

وقالت الوكالة في تقريرها " صيف 2026 كان استثنائيا، حيث تم تسجيل أعلى معدل وفاة مرتبط بالحرارة منذ 2016 عندما بدأت الوكالة في نشر تقارير الوفاة السنوية المرتبطة بالحرارة".

وقد تم تسجيل أعلى حالات وفاة مرتبطة بالحرارة ما بين 21 و 28 يونيو الماضي، بواقع 2401 حالة.