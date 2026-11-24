​ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ‌يوم أمس ​الاثنين أن الولايات المتحدة تحقق في احتمال ضلوع إيران في عشرات الهجمات الإلكترونية التي ⁠استهدفت ناقلات الطاقة، وسط مخاوف من أن طهران توسع نطاق الحرب ‌لتشمل عمليات إلكترونية ومخططات إرهابية ضد أمريكيين بعيدا ‌عن الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة، ‌نقلا عن مسؤولين ‌أمريكيين ومصادر مطلعة، ‌إلى أن ما يصل إلى 50 ​سفينة ‌تحمل ​شحنات من النفط ⁠والبترول المسال، والمواد الكيميائية ومواد أخرى قابلة للانفجار، ​يعتقد ⁠أنها ⁠تعرضت للهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن بعض السفن تلقت تحذيرات ⁠وتهديدات بتفجيرها، مشيرة إلى أن إيران هي المشتبه به الرئيسي في هذه الهجمات، وأن السلطات الأمريكية ‌تنظر أيضا إلى روسيا كفاعل ​محتمل.