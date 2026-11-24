أُطلق إنذار من غارات جوية لفترة وجيزة في مناطق بجنوب شرق بولندا، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد أيام من تحطم ثلاثة صواريخ كروز روسية داخل البلاد.

وحث مركز الأمن الحكومي البولندي السكان في المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية بإقليم لوبلين على الاحتماء.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى، قبل أن يرفع الإنذار بعد فترة وجيزة.

ويوم الجمعة، دخلت ثلاثة أجسام طائرة المجال الجوي البولندي وتحطمت خلال هجمات جوية روسية واسعة النطاق على أوكرانيا، ولم يُصب أحد جراء ذلك.

ووفقا للادعاء العام البولندي، فإن الأجسام الثلاثة كانت صواريخ كروز روسية من طراز "كيه إتش-101". ويعتقد أنها صنعت خلال الربع الأخير من العام الجاري في مصنع للأسلحة بمدينة دوبنا، التي تبعد نحو 140 كيلومترا شمالي موسكو.

وأعلنت الحكومة البولندية اعتزامها استدعاء السفير الروسي، فيما كثف حلف شمال الأطلسي (الناتو) مراقبته للمجال الجوي على طول جناحه الشرقي.