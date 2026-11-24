أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن معلومات ​استخباراتية أشارت إلى أن روسيا تخطط لشن هجمات جديدة ‌على ​أوكرانيا، وحث الولايات المتحدة والدول الأخرى على أخذ ذلك في الاعتبار، إذ تعتمد إمدادات أنظمة الدفاع الجوي على قراراتها.

وتشن القوات الروسية هجمات جوية شبه متواصلة على كييف ومدن أخرى منذ سبتمبر. وأسفر هجوم على حي مركزي ⁠في العاصمة يوم الاثنين عن إصابة خمسة، في حين أسفر هجوم على بلدة في المنطقة التي تضم كييف عن مقتل 11 شخصا يوم الأحد.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور ‌مساء أمس الاثنين "تمتلك أجهزتنا الاستخباراتية معلومات عن استعدادات الروس لشن هجمات جديدة"، دون أن يحدد إطارا زمنيا لأي هجمات جديدة.

ودعا ‌زيلينسكي منذ فترة طويلة إلى زيادة إمدادات ‌أسلحة الدفاع الجوي، وقال أمس الاثنين إن ضمان توفر إمدادات ‌جاهزة يعني حرمان موسكو من ‌فرصة "إظهار ازدراءها للدبلوماسية وحياة البشر".

وقال "من المهم أن تؤخذ مثل هذه الإشارات في ​الاعتبار أيضا في الولايات ‌المتحدة وفي ​الدول الأخرى التي تؤثر قراراتها ⁠على توريد أنظمة الدفاع ضد الصواريخ الباليستية لحماية مدننا وبنيتنا التحتية".

وأعرب زيلينسكي عن ارتياحه للدعم الذي قال إنه لاحظه خلال اجتماع ​عقد أمس ⁠للجمعية البرلمانية ⁠لحلف شمال الأطلسي، مضيفا أن هذا يدل على أن أوكرانيا تستحق مكانا في الحلف.

ورفضت موسكو باستمرار أي فكرة لانضمام أوكرانيا ⁠إلى الحلف، وأعادت تأكيد موقفها الأسبوع الماضي بعد استئناف المحادثات الثلاثية مع كييف وواشنطن لحل النزاع المستمر منذ أربع سنوات ونصف.

وصرح زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر بأن المفاوضين الأمريكيين طرحوا فكرة انسحاب أوكرانيا المحتمل من ‌منطقة دونباس في شرق البلاد مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال الرئيس ​الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عقب اجتماع للدول الداعمة لأوكرانيا "أعتقد أنه يتعين علينا إعادة طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي".

ورفض الكرملين التعليق على ما ذكره زيلينسكي بشأن الفكرة ​التي قال إن المفاوضين الأمريكيين ‌طرحوها.