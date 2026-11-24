أطلقت الشرطة في غرب ألمانيا عملية أمنية واسعة، بعدما أقدم شخص مجهول على تعطيل اجتماع في مقر محلي لحزب الخضر، وفقا لما ذكرته السلطات في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عدة أشخاص نقلوا إلى المستشفى عقب الواقعة في بلدة شفرتة، الواقعة جنوب شرقي دورتموند. ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد أُصيبوا أو مدى خطورة إصاباتهم.

وبدأت الشرطة في دورتموند تحقيقا في واقعة يشتبه في أنها جريمة ذات دوافع سياسية.

وانتشر محققون وأفراد من الأدلة الجنائية وفرق الطوارئ في موقع الحادث، فيما تواصل الشرطة البحث عن المشتبه به.