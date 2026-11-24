حلقت عدة طائرات روسية داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فوق مياه تقع بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، مصححا تصريحات سابقة أفادت بأن الطائرات انتهكت المجال الجوي الإقليمي للبلاد. وسرعان ما رُفع إنذار أُطلق في إحدى الجزر الشرقية.

وجاء بيان هيئة الأركان المشتركة تعديلا لإعلانات سابقة صادرة عن وزارة الداخلية والسلامة والحكومة المحلية في المقاطعة، قالت إن طائرات أجنبية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، وإنه يُشتبه في أنها روسية أو كورية شمالية.

وأمرت وزارة السلامة سكان جزيرة أولونغ بالاحتماء في منشآت تحت الأرض أو داخل المباني، في نحو الساعة 0752 صباحا، لكنها رفعت الأمر بعد ثلاث دقائق، قائلة إن الطائرات غادرت منطقة الخطر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن البلاد دفعت بمقاتلات إلى الجو استعدادا لأي طارئ، قبل أن تنسحب الطائرات الروسية. ولم تحدد الهيئة على الفور عدد الطائرات الروسية التي رصدتها أو أنواعها.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع حوادث أو اضطرابات كبيرة في الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف نسمة. وكانت جزيرة أولونغ قد شهدت حالة من الذعر الشديد عام 2022، عندما أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخا باتجاه البحر وسط تصاعد التوتر بين الكوريتين. واتجه أحد الصواريخ نحو الجزيرة، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية ودفع السكان إلى الإخلاء.

ووقعت الحادثة بعد أسبوع من إرسال كوريا الجنوبية مقاتلات لاعتراض عدة طائرات عسكرية روسية، قالت إنها دخلت مؤقتًا منطقة الدفاع الجوي للبلاد فوق المياه الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، الاثنين الماضي.

وفي اليوم نفسه، قدمت اليابان احتجاجًا إلى موسكو، بعدما قالت إن طائرتين يُشتبه في أنهما روسيتان دخلتا المجال الجوي للبلاد قبالة ساحلها الجنوبي الغربي.