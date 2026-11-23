جرى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج تعديلا وزاريا اليوم الاثنين، شمل ​ثلاثة مناصب رئيسية في مجال الأمن القومي إذ ‌رشح مديرة جديدة لجهاز المخابرات ووزيرين للخارجية والوحدة، وسط دعوات لتحسين كيفية إدارة التحالف مع واشنطن.

ورشح لي وزيرة العدل ​السابقة كانج كم-شيل لتولي منصب المديرة الجديدة ​لجهاز المخابرات الوطنية مما قد يجعلها أول امرأة ⁠تتولى رئاسة المخابرات في البلاد.

واختار لي الدبلوماسي ​المخضرم ونائب مستشار الأمن القومي الحالي ليم وونج-سون ليكون ​وزيرا جديدا للخارجية، والنائب السابق في البرلمان هونج إيك-بيو وزيرا للوحدة لقيادة علاقات سول مع كوريا الشمالية.