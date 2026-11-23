جرى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج تعديلا وزاريا اليوم الاثنين، شمل ثلاثة مناصب رئيسية في مجال الأمن القومي إذ رشح مديرة جديدة لجهاز المخابرات ووزيرين للخارجية والوحدة، وسط دعوات لتحسين كيفية إدارة التحالف مع واشنطن.
ورشح لي وزيرة العدل السابقة كانج كم-شيل لتولي منصب المديرة الجديدة لجهاز المخابرات الوطنية مما قد يجعلها أول امرأة تتولى رئاسة المخابرات في البلاد.
واختار لي الدبلوماسي المخضرم ونائب مستشار الأمن القومي الحالي ليم وونج-سون ليكون وزيرا جديدا للخارجية، والنائب السابق في البرلمان هونج إيك-بيو وزيرا للوحدة لقيادة علاقات سول مع كوريا الشمالية.