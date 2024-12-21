كوريا الجنوبية تطلق قمراً صناعياً ثالثاً للتجسس العسكري

تعتزم كوريا الجنوبية إطلاق ثالث قمر صناعي للتجسس العسكري من مركز فضائي أمريكي اليوم السبت في محاولة لتعزيز قدراتها على مراقبة كوريا الشمالية.

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا في الساعة 3:34 صباحا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة (08.34 بتوقيت غرينتش) على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية.، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وإذا نجحت عملية الإطلاق، فسيصبح هذا القمر الصناعي الثالث للتجسس العسكري لكوريا الجنوبية في المدار في إطار خطة سول للحصول على 5 أقمار صناعية متوسطة وكبيرة الحجم للتجسس بحلول عام 2025 لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل.

وأطلقت كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للتجسس مزود بأجهزة استشعار كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء لالتقاط صور مفصلة لسطح الأرض في ديسمبر من العام الماضي من قاعدة الفضاء في كاليفورنيا.

وفي أبريل الماضي، أطلقت سول قمرها الصناعي الثاني للتجسس المزود بأجهزة استشعار تلتقط البيانات باستخدام الموجات الدقيقة والقادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الظروف الجوية من مركز جو إف كينيدي للفضاء في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا.

وسيجري تجهيز القمر الصناعي الثالث والقمرين الآخرين أيضا بأجهزة استشعار مماثلة.

وتوقعت السلطات الدفاعية أن يعزز الإطلاق القادم برنامج الردع العسكري الثلاثي ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

ويأتي الإطلاق الأخير في الوقت الذي تعمل فيه كوريا الشمالية أيضا على تكثيف جهودها لتعزيز قدرات الاستطلاع الفضائي.

وأطلق الشمال بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري وهو مالليجيونج-1 في نوفمبر عام 2023 وتعهد بإطلاق 3 أقمار صناعية أخرى للتجسس هذا العام.

إلا أن كوريا الشمالية لم تطلق أي أقمار صناعية منذ انفجار صاروخ يحمل قمرا صناعيا بعد وقت قصير من إطلاقه في مايو الماضي.