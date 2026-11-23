أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن العقيدة النووية الروسية تحدد الظروف التي لا يكون فيها استخدام موسكو للأسلحة النووية مجرد حق، بل يصبح أمرا ملزما، مشددا على ضرورة أن تضع كييف وحلفاؤها ذلك في الحسبان.

وشدد ميدفيديف، في مقال بعنوان "سيادة الدولة والأسلحة النووية: الجوانب القانونية الدولية لضمان الأمن القومي"، نشرته مجلة موسكو للقانون الدولي، على أن "على كييف وشركائها الذين يتبنون مواقف مماثلة أن يتذكروا دائما أننا نملك، من أجل ضمان الأمن القومي، الحق، بل والالتزام في حالات معينة، باستخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك إمكانية استخدام الأسلحة النووية" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وقال المسؤول الأمني الروسي إن "نظام كييف ورعاته يجب ألا تراودهم أي أوهام خطيرة. فإذا تحققت السيناريوهات المذكورة أعلاه، فلن يكون رئيس الدولة مخولا باستخدام الأسلحة النووية فحسب، بل سيكون ملزما بذلك أيضا. ويجب على كل من يؤجج الصراع اليوم أن يدرك هذا الأمر تماما."

وأضاف ميدفيديف بأن "هذه الإمكانية منصوص عليها، على وجه الخصوص، في النسخة الحالية من المبادئ الأساسية لسياسة الدولة للاتحاد الروسي بشأن الردع النووي."

وأشار إلى أن "هذه العقيدة تؤدي إلى حد كبير دور التحذير، إذ توضح للخصم التكلفة المتوقعة لتجاوز ما يُسمى بـ "الخطوط الحمراء"، التي يكثر الحديث عنها في وسائل الإعلام."