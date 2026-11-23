انتقلت المواجهة بين روسيا وأوكرانيا إلى خارج حدود البلدين حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، مسؤولية أوكرانيا عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا، في اعتراف أوكراني بتوسيع نطاق عملياتها ضد المصالح البحرية الروسية إلى منطقة البحر المتوسط.

وشهد ميناء بنغازي البحري، أمس، هجوماً بطائرات مسيّرة بحرية استهدف سفينة حربية روسية من طراز «أنغارا»، كانت راسية داخل القاعدة البحرية للتزود بالوقود والمؤن خلال عودتها إلى روسيا. وإغراق الطراد الروسي "ميركوري" قبالة سواحل ليبيا قبل ذلك بساعات.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن السفينة تعرضت لأضرار جسيمة وانقلب جزء كبير منها وغرق. كما تحدثت مصادر ليبية عن استهداف سفينة تجارية أخرى، واعتراض أكثر من عشرين زورقاً مسيّراً قبالة الساحل. وأصيب عشرة أشخاص، روس وليبيون، بجروح طفيفة.

بدأت الأحداث، فجر الأحد، بانفجار على متن سفينة حربية روسية راسية في قاعدة بنغازي البحرية، أعقبه هجوم بزاورق مسيّرة على سفينة تجارية ترفع علم مالطا قبالة سواحل المدينة، وأعلنت للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان مصور، التصدي لهجمات بزوارق مسيّرة قبالة سواحل بنغازي، مؤكدة أنها تعاملت مع التهديدات وفق الإجراءات العسكرية، وأن الوضع تحت السيطرة.

ولم تتوقف التطورات عند استهداف السفينة الروسية، إذ تحدثت مصادر عسكرية ليبية عن تعرض سفينة تجارية ترفع علم مالطا لهجوم بواسطة زورق مسير قبالة سواحل بنغازي، قبل أن تتمكن القوات البحرية الليبية من إنقاذ طاقمها، بالتزامن مع تقارير عن اعتراض أكثر من عشرين زورقا مسيرا في محيط المدينة.

من جهتها، أعلنت السلطات الليبية التوجه نحو إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الروسي لكشف ملابسات الهجوم وتحديد مصدره والجهة المسؤولة عنه، وقالت إن القوات البحرية والجوية الليبية اعترضت أكثر من 12 زورقاً مسيّراً قبالة المدينة.

وقال الرئيس الأوكراني في منشور على منصة «إكس»، مصحوباً بمقطع فيديو للهجمات، أن القوات الأوكرانية استهدفت «سفينة شحن تستخدمها موسكو لنقل الأسلحة، في عملية نفذتها قوات أوكرانية قبالة السواحل الليبية باستخدام سبع مسيّرات بحرية محلية الصنع».

وأوضح زيلينسكي أن العملية أسفرت عن إغراق الطراد الروسية «ميركوري»، التي وصفها بأنها من أحدث السفن الحربية الروسية، إذ دخلت الخدمة في عام 2023، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تدمير مروحية قتالية من طراز «كا-27».

وأضاف أن القوات الأوكرانية استهدفت أيضاً سفينة الشحن الروسية «إم في أنجارا»، التي قال إن موسكو تستخدمها لنقل الأسلحة، زاعماً إصابة الهدف.

في الأثناء، أكد مجلس الأمن القومي الليبي في بيان إن المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى تعرض السفينة الروسية لاستهداف مباشر بواسطة زوارق أوكرانية مسيرة، معتبرا أن الواقعة تمثل انتهاكا لحرمة المياه الإقليمية والأراضي الليبية، وتؤكد خطورة وجود أو تنفيذ أي نشاطات عسكرية لا تكون الدولة الليبية ممثلة بحكومتها ومؤسساتها الشرعية طرفا فيها.

وشدد المجلس على أن الدولة الليبية تتمسك بكامل حقوقها وفقا لما تقرره القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها حقها في ضمان سيادتها وحماية أراضيها ومقدرات شعبها.

من جهتها نقلت وسائل إعلام ليبية عن السفير الروسي لدى ليبيا، آيدار رشيدوفيتش أغانين، قوله إن موسكو تدرس الرد على الهجمات التي شنتها أوكرانيا ضد قطع بحرية في ميناء بنغازي.

وأضاف السفير أغانين، إن ما جرى في بنغازي يمثل «محاولات أوكرانية لتوسيع نطاق المواجهة إلى مناطق بحرية بعيدة عن ساحة العمليات العسكرية». كما اتهم السفير الروسي كييف بمحاولة فتح جبهات قتالية جديدة في بحر البلطيق والبحر المتوسط.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «قلقها البالغ إزاء الهجمات التي نُفّذت على ميناء بنغازي البحري وقبالة ساحل المدينة يوم الأحد»، داعية «إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل (...) ومحاسبة المسؤولين».

وحذّر بيان الأمم المتحدة من «جرّ البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع» مؤكداً أن ليببا لا ينبغي «أن تصبح ساحة للصراعات الخارجية».

ويؤكد محللون أن نقل المواجهة بين أوكرانيا وروسيا إلى ليبيا يحمل تطوراً جديداً، حيث إن كييف لم تعد تكتفي بملاحقة الأسطول الروسي في البحر الأسود أو استهداف المصالح المرتبطة به في المياه القريبة من أوروبا، وإنما باتت تضغط على شبكة الإمداد الروسية في المتوسط. وهذا يفتح أمام كييف مجالاً جديداً للحرب غير المتكافئة، ويمنحها قدرة على إرباك الحسابات الروسية خارج حدود أوكرانيا.

ولم يعد الصراع الروسي الأوكراني محصوراً في جبهات القتال داخل الأراضي الأوكرانية، بل بات يمتد إلى ساحات النفوذ والتنافس الدولي، حيث تتحول مناطق بعيدة جغرافياً عن الحرب إلى مسارح محتملة لتصفية الحسابات الاستراتيجية.

ويؤكد محللون أن ما جرى في بنغازي ليس مجرد حادث عسكري عابر، بل مؤشر على تحول في طبيعة الحرب الروسية الأوكرانية، وانتقالها من المواجهة المباشرة إلى استهداف شبكات النفوذ والإمداد والمصالح الاستراتيجية في مناطق بعيدة عن خطوط القتال التقليدية.

وتمثل العملية رسالة أوكرانية لروسيا قبل بدء المفاوضات بأنها قادرة على ملاحقة المصالح الروسية خارج حدودها، واستخدام التكنولوجيا البحرية لفرض معادلات جديدة في المتوسط.