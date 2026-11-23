أعلنت إدارة الإطفاء في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين، إصابة 15 شخصاً، أحدهم في حالة حرجة تهدد حياته، جراء حريق اندلع في أحد مستشفيات المدينة مساء الأحد.

وأُصيب شخص آخر بجروح خطيرة، بينما أصيب 13 آخرون بجروح طفيفة.

وشب الحريق في غرفة للمرضى بالطابق الأول من أحد مباني المستشفى الواقع في حي ليشتينبرج بشرقي العاصمة.

ورغم نجاح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران، فإن تصاعد الدخان وانتشاره في أرجاء المبنى استدعى إخلاءه.

ونُقل الشخصان المصابان بجروح خطيرة إلى مستشفيات أخرى تحت إشراف أطباء الطوارئ.

وبعد إخماد الحريق وتهوية المبنى، تم تسليم الموقع للشرطة التي تحقق في سبب اندلاع النيران.