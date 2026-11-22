قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون اليوم الأحد إن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين ليس صديقا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، ‌وذلك بعد أيام من حديث الرئيس دونالد ترامب بإيجابية عن بوتين.

وأضاف كلايتون لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) "إنه ليس صديق أمريكا في ​أوكرانيا... إطلاقا".

وسُئل كلايتون عن وصف ترامب في الآونة ​الأخيرة بوتين بأنه صديق، فقال أيضا إن ⁠المصطلح كان "مناسبا تماما" في سياق المناقشات بين قادة ​القوى النووية الثلاث الرائدة في العالم، الولايات المتحدة وروسيا ​والصين، خلال القمة التي انعقدت الأسبوع الماضي في الصين.