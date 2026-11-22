قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون اليوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس صديقا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، وذلك بعد أيام من حديث الرئيس دونالد ترامب بإيجابية عن بوتين.
وأضاف كلايتون لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) "إنه ليس صديق أمريكا في أوكرانيا... إطلاقا".
وسُئل كلايتون عن وصف ترامب في الآونة الأخيرة بوتين بأنه صديق، فقال أيضا إن المصطلح كان "مناسبا تماما" في سياق المناقشات بين قادة القوى النووية الثلاث الرائدة في العالم، الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال القمة التي انعقدت الأسبوع الماضي في الصين.