



أعلن خفر السواحل الكورى الجنوبى ، اليوم الأحد، تأكده من أن جسما عُثر عليه في قاع البحر قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية هو هيكل سفينة الصيد المفقودة "هاي جوانج هو"، مع دخول عمليات البحث يومها الخامس.

وكان خفر السواحل يعمل على تحديد هوية الجسم الذي اكتشفه في وقت سابق ملقى في قاع البحر، بالقرب من الموقع الذي فُقدت فيه السفينة "هاي جواند هو" قبالة مقاطعة تايان الساحلية الواقعة غربي البلاد، يوم الأربعاء الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأكد مسؤولو خفر السواحل أن الجسم الذي بدا أنه سفينة غارقة هو لسفينة الصيد المفقودة.

وتم الإبلاغ عن فقدان السفينة "هاي جوانج هو"، التي تبلغ حمولتها 93ر7 طن، وعلى متنها ثلاثة كوريين جنوبيين وأربعة إندونيسيين، صباح الأربعاء الماضي. وكان السفينة قد غادرت ميناء في تايان قبل ذلك بيومين.