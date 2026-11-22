بدأ الجيش الألماني أول اختبارات تكتيكية لطائرات مسيرة ملغومة خلال تدريبات أجريت اليوم الأحد في ليتوانيا، حيث من المقرر نشر لواء مدرع ​قوامه 5000 جندي ألماني بشكل دائم بحلول نهاية عام 2027.

وتمثل الاختبارات خطوة ‌مهمة لألمانيا، التي لم تقرر شراء الذخائر الجوالة، أو الطائرات المسيرة المتفجرة، إلا في 2025 بعد جدل على مدى سنوات بشأن شراء هذه الأسلحة.

وتستخدم روسيا وأوكرانيا طائرات مسيرة يمكنها البقاء محلقة فوق منطقة ما ​قبل أن تتجه نحو هدفها، لتنقض بسرعة فائقة وتنفجر عند الاصطدام، أي أنها ​تستخدم لمرة واحدة.