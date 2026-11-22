ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الهجوم الإلكتروني الذي وردت بشأنه تقارير، واستهدف مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" قد تكون له بعض الجوانب الإيجابية.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" يوم أمس السبت: "لا يعجبني ذلك، لكن ربما نعرف أمورا لم نكن لنعرفها لولا ذلك".

وأضاف ترامب أن الاختراق قد يكشف معلومات تتعلق بما يصفه بـ"خدعة روسيا"، في إشارة إلى التحقيقات السابقة التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن احتمال وجود صلات بين حملته الانتخابية لعام 2016 وروسيا.

ودأب ترامب على رفض تلك التحقيقات، واصفاً إياها بأنها مؤامرة ذات دوافع سياسية.

ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات فورية على وجود صلة بين الهجوم الإلكتروني والتحقيقات السابقة المتعلقة بروسيا.

وأفادت شبكتا "سي إن إن" و "فوكس نيوز" الإخباريتان بأن قراصنة استهدفوا المركز الوطني لمعلومات الجرائم التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي، وهو قاعدة بيانات تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للاطلاع على معلومات بشأن مذكرات الاعتقال وإجراء عمليات التحقق من الخلفيات الأمنية.

ويُعد هذا ثاني هجوم إلكتروني يُعلن عن استهدافه مكتب التحقيقات الاتحادي في غضون شهرين.

ولم يتضح بعد الطرف الذي يقف وراء الهجوم، أو ما إذا كان أسفر عن سرقة أي بيانات. ولم يدل مكتب التحقيقات الاتحادي برد فوري على طلب للحصول على تعليق.

وأثارت سلسلة من الأعطال التقنية في الولايات المتحدة مخاوف بشأن احتمال وقوع هجمات إلكترونية، من بينها انقطاعات أثرت على خدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" التابعة لشركة مايكروسوفت وأنظمة مراقبة الحركة الجوية وعدد من البنوك.

ومع ذلك، أكدت الحكومة الأمريكية مراراً أن هذه الأعطال كانت حوادث منفصلة، مشيرةً إلى عدم وجود أدلة تثبت أنها ناجمة عن هجمات إلكترونية.