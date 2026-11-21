



قال وزير الدفاع الكندي ​ديفيد ماكجينتي إنه لم يطلع على مذكرة أمريكية سرية مزعومة ‌تضع قيودا ​على التعاون بين الجيشين الكندي والأمريكي، وإن القوات المسلحة في البلدين تواصل العمل معا بشكل وثيق.

وأضاف ماجنتي لرويترز اليوم السبت على هامش مؤتمر أمني في هاليفاكس إنه لم يطلع على المذكرة التي يقال إن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أرسلها، والتي نقلتها صحيفة واشنطن بوست، والتي تفرض ⁠قيودا جديدة على العمل المشترك بين الجيوش الكندية والأمريكية.

وتضمن تقرير الصحيفة تصريحا للمتحدث الرسمي باسم البنتاجون قال فيه إن توجيهات هيجسيث لن تؤثر على تبادل المعلومات المخابراتية أو التعاون من خلال حلف شمال الأطلسي ‌أو قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، التي تحمي المجال الجوي للبلدين.

وقال ماجنتي "ما زلت لا أرى أي فرق بين ما نقوم به، سواء على الصعيد العسكري ‌أو في المجالات الأخرى". وأضاف أن جيشي كندا والولايات المتحدة ‌يواصلان العمل "بالتنسيق التام" في قضايا تشمل السفن العاملة في منطقة البحر ‌الكاريبي لوقف تهريب الكوكايين والفنتانيل والمخدرات ‌غير المشروعة الأخرى، وفيما يتعلق بأنظمة الصواريخ المتكاملة، وكذلك عند إقلاع الطائرات المقاتلة في أنحاء أمريكا ​الشمالية.

ولم يرد البنتاجون على ‌طلب للتعليق.

ورغم التهديدات ​المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا، ⁠قال ماجنتي إنه لم يلحظ أي تغيير في كيفية استمرار التعاون بين الجيشين.

وقال "العلاقة التي تربطنا بالولايات المتحدة منذ 70 عاما في إطار منظمة الدفاع ​الجوي لأمريكا ⁠الشمالية (نوراد) كانت، بصراحة، نظاما ⁠دفاعيا قاريا فعالا للغاية، ونرغب في الاستمرار في الاستثمار فيه والتعاون معه".

وأضاف ماجنتي أن كندا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها وأمنها، بما ⁠في ذلك في منطقتها الشاسعة في القطب الشمالي، وأن البلاد تعمل على بناء منافس خاص بها لستارلينك، لحماية سيادتها في مجال الاتصالات.

وأقر بأن بعض التغييرات الأحدث في مجال الدفاع الكندي جاءت استجابة للتهديدات التي أطلقها ترامب، وأن الانهيار في النظام العالمي الذي وصفه رئيس الوزراء ‌مارك كارني يتطلب تصعيدا كبيرا في استثمارات البلاد في مجال الأمن.

في عهد كارني، أعلنت كندا ​أنها حققت هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع للمرة الأولى العام الماضي، وتخطط الحكومة لزيادة هذه النسبة إلى خمسة بالمئة بحلول 2035.

وقال ماجنتي "كنا في وضع مريح لعقود، ​لكن الأمور تغيرت الآن".