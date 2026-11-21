لم تسفر المحادثات الدولية حول وضع ضمانات لتطوير "روبوتات قاتلة ذاتية التشغيل" بشكل كامل، إلا عن اتفاق محدود، حيث فشل الدبلوماسيون في الحصول على تفويض لإجراء مفاوضات بشأن حظر ملزم قانونا.

وفي مؤتمر ضم 128 دولة، وهي دول أطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة حول أسلحة تقليدية معينة" في جنيف، لم يتسن للمندوبين الاتفاق على تفويض محدد للبدء في مفاوضات حول حظر أنظمة الأسلحة المستقلة الخطيرة بشكل خاص.

ووصفت منظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة "أوقفوا الروبوتات القاتلة" النتيجة بأنه مخيبة للآمال وتمثل "القاسم المشترك الأدنى".

وانتهى المؤتمر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد ساعات من المفاوضات التي جرت الليلة الماضية.

وكانت حوالي 100 دولة دعت إلى إجراء مفاوضات بشأن حظر ملزم قانونا على "أسلحة ذاتية التشغيل بشكل كامل" قادرة على القتل بدون تدخل بشري لاتخاذ القرار النهائي بإطلاق النار.

ولم يتناول اجتماع جنيف إجراءات محددة، لكنه ركز فقط على ما إذا كان يتعين إجراء مفاوضات أو مناقشات إضافية وطبيعة الشكل الذي يتعين أن تتخذه.

وعرقل مسؤولون روس جميع المناقشات الرسمية في بدء المؤتمر برفض الموافقة على جدول الأعمال. ودعوا أيضا إلى فرض قيود بشكل حاد على حقوق التحدث للاتحاد الأوروبي ومراقبين آخرين وهو طلب تم رفضه. وبينما يتطلب اتخاذ قرارات في المؤتمر إجماعا في الرأي، فإن معارضة روسيا ترقى بشكل فعال إلى حق النقض (فيتو).