بعد ​عودته مباشرة من زيارة استمرت أربعة أيام إلى الصين والفلبين، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة ‌مؤتمرا صحفيا كان ​ينتظره الجميع بفارغ الصبر في البيت الأبيض، وُصف بأنه فرصة لتسويق نجاحات رحلته للشعب الأمريكي.

أوردت لافتة بجانب منصة ترامب سلسلة من الاتفاقات العامة التي توصل إليها ترامب مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، والتي تضمنت إعادة التأكيد على أن الحرب النووية ستكون عديمة الجدوى لجميع الدول المعنية. وروجت لافتة أخرى للصفقات التي قال البيت الأبيض إنها أُبرمت خلال الرحلة.

لكن الرئيس انحرف عن القضايا المطروحة منذ البداية. فقد أشاد بسرعة ⁠طائرته الرئاسية الجديدة المهداة من قطر، قبل أن يتساءل عما إذا كان لقاح كوفيد-19 لم يتم طرحه في الوقت المناسب لتعزيز فرص إعادة انتخابه بعد فترة ولايته الأولى، ثم قال إن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، قبل أن يحوّل الحديث مرة أخرى، هذه المرة إلى إيران.

وقال ترامب عن قادة إيران، وهو محاط بكبار مساعديه، ‌بمن فيهم نائبه جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس موظفي البيت الأبيض الجديد ستيفن ميلر "إنهم يخدعون الناس منذ 51 عاما".

وكان هذا أول خطاب ‌يوجهه ترامب إلى الجمهور المحلي منذ أن ‌تكبد حزبه الجمهوري هزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي بعض الأحيان، ألمح ترامب إلى أنه قد يكون مهتما بالتعاون مع ​الديمقراطيين، الذين سيحظون بأغلبية ‌كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين اعتبارا ​من يناير. وفي أحيان أخرى، بدا ⁠غير نادم على السياسات التي يقول خبراء استراتيجيون إنها أضرت بالجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وأعلن أنه سيعاقب الشركات التي تبني مراكز بيانات في الخارج، حتى في الوقت الذي يبدو فيه الأمريكيون أكثر قلقا بشأن إنشائها داخل البلاد.

كما ألمح ترامب إلى أنه قد يكون مستعدا للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين ⁠بشأن الهجرة أو الرعاية الصحية.