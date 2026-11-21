تسببت مؤامرة لاغتيال مغني راب أمريكي-أوكراني، يُزعم أن روسيا تقف وراءها، في نشوب أزمة دبلوماسية بين الدنمارك وروسيا.

وتم اتهام رجلين يحملان الجنسية الدنماركية يوم أمس الجمعة بالشروع في قتل الموسيقي المعروف باسمه الفني "كيفستونر"، وكلاهما رهن الحبس الاحتياطي. وردا على ذلك، طردت الدنمارك الملحق العسكري الروسي من البلاد.

وقال راسموس كيفر-كريستنسن، رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركي، وفقا لوكالة أنباء ريتساو: "نفترض ... أن أجهزة الاستخبارات الروسية خططت لعملية الاغتيال".

وفيما يتعلق بطرد الدبلوماسي الروسي، قال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن إن الهدف هو "توجيه رسالة". وأضاف راسموسن أنه جرى أيضا استدعاء السفير الروسي في كوبنهاجن.

ووفقا لريتساو، كان من المقرر أن يحيي كيفستونر حفلا موسيقيا في شارلوتنلوند يوم 25 سبتمبر، ولكنه تم إلغاء الحفل في نهاية المطاف. وفي اليوم نفسه، أوقفت الشرطة سيارة تم العثور بداخلها على مسدسين وسكاكين.

وتم اعتقال ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما، ثم تم اعتقال رجل (28 عاما). وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية بأن المشتبه بهما الرئيسيين، اللذين وُجّهت إليهما تهمة الشروع في القتل، ينفيان الاتهامات.