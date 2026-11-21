أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يزال يرغب في رؤية جنسن هوانغ مجددا على رأس شركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة: "أود أن أرى جنسن يقدم اعتذارا كبيرا ويعود".

وأضاف أيضا عن الرئيس السابق لإنفيديا: "لقد وضعنا في موقع نتقدم فيه حرفيا على الشركات الأخرى بعشر سنوات".

واستقال هوانغ الأسبوع الماضي بعد الكشف عن إقامته علاقتين على الأقل خارج إطار الزواج. وتشتبه أجهزة الأمن الأمريكية في أن إحدى المرأتين، وهي مديرة في شركة ميجاسبيد، التي كانت من عملاء إنفيديا، قد جندتها أجهزة الاستخبارات الصينية. أما الأخرى، فتشير تقارير إلى أنها تشغل منصبا إداريا رفيعا في إنفيديا وكانت تتبع هوانغ مباشرة.

لكن في غضون ذلك، تتزايد التساؤلات بشأن شحنات محتملة من رقائق إنفيديا عالية الأداء إلى الصين، التفافا على الحظر الأمريكي. وتشتبه السلطات الأمريكية أيضا في ضلوع ميجاسبيد في ذلك.

ودعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت شركة إنفيديا إلى الإسراع في توضيح بشأن الأشخاص داخل الشركة الذين كانوا على علم بالأمر، وما الذي كانوا يعلمونه، ومتى علموا به. كما تم استدعاء هوانغ للمثول أمام لجان في الكونغرس في ديسمبر المقبل.

وأشار ترامب في تصريحاته إلى فضائح هوانغ، قائلا: "بالمناسبة، إنه رجل. وما دمنا نتحدث في هذا الأمر، فقد اتخذ بعض القرارات السيئة، لكنه شخص عبقري".

وأضاف ترامب: "أود بشدة أن أرى أنه يتم منح جنسن فرصة ثانية. فكما تعلمون، نحن بلد الفرص الثانية، وأود بشدة أن أراه (يحصل على فرصة أخرى)".