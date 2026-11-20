عاد لغز اختفاء الطيارة الأمريكية الشهيرة أميليا إيرهارت إلى دائرة الاهتمام، مع تجدد الأبحاث حول فرضية مثيرة ترجّح أنها ربما نجت من رحلتها الأخيرة عام 1937، ووصلت إلى جزيرة نائية في المحيط الهادئ، قبل أن تلقى حتفها هناك، فيما يُحتمل أن تكون سرطانات جوز الهند العملاقة قد بعثرت بقايا جسدها.

وتستند هذه الفرضية إلى اكتشاف عظام بشرية، من بينها جمجمة، في جزيرة نيكومارورو التابعة لدولة كيريباتي حاليا، عام 1940، أي بعد نحو ثلاث سنوات من اختفاء إيرهارت، التي كانت أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي بالطائرة بمفردها.

وبحسب تقرير نشره موقع "Daily Galaxy"، فقد عثر مستوطنون في الجزيرة على 13 عظمة بشرية، أبلغ عنها الضابط البريطاني جيرالد غالاغر، الذي أشار في تقريره إلى أن سرطانات جوز الهند كانت قد بعثرت عددا من العظام في المنطقة، وهو التفصيل الذي أصبح لاحقا أحد أبرز مرتكزات نظرية احتمال وفاة إيرهارت في الجزيرة.

عظام غامضة أعادت فتح التحقيق

نُقلت العظام المكتشفة إلى فيجي، حيث فحصها الطبيب دي دبليو هودلس عام 1941، وخلص إلى أنها تعود لرجل، قبل أن تُفقد العظام لاحقا، بينما بقيت القياسات المسجلة لها محفوظة.

وفي عام 2018، أعاد عالم الأنثروبولوجيا ريتشارد جانتز، من جامعة تينيسي الأمريكية، تحليل تلك القياسات باستخدام تقنيات الطب الشرعي الحديثة، وطرح احتمال أن يكون التحديد السابق لجنس صاحب الهيكل العظمي غير دقيق، مرجحا أن تكون أطوال العظام أقرب إلى امرأة تتمتع ببنية جسدية مشابهة لبنية أميليا إيرهارت.

وكانت إيرهارت قد اختفت في 2 يوليو 1937، أثناء رحلتها برفقة الملاح فريد نونان، بعد إقلاعها من مدينة لاي في بابوا غينيا الجديدة حاليا، متجهة إلى جزيرة هاولاند في المحيط الهادئ، دون أن تصل إلى وجهتها.

ورغم عمليات البحث الأمريكية الجوية والبحرية التي استمرت أسبوعين وشملت مساحة واسعة، لم يُعثر على الطائرة أو على أي أثر مؤكد للطيارين، ولا يزال التفسير الأكثر قبولا هو نفاد الوقود وسقوط الطائرة في المحيط بالقرب من جزيرة هاولاند.

سرطانات عملاقة قد تكون أخفت آثار الجريمة الغامضة

وتكتسب نظرية وصول إيرهارت إلى جزيرة نيكومارورو أهمية إضافية بسبب وجود نوع من السرطانات يُعرف باسم "سرطان جوز الهند"، وهو من أكبر المفصليات البرية في العالم.

ويمكن أن يصل امتداد هذا الكائن إلى نحو ثلاثة أقدام، فيما يتجاوز وزنه أحيانا أربعة كيلوغرامات، وتتميز مخالبه بقوة هائلة، إذ سجلت دراسة علمية منشورة عام 2016 قوة قرص بلغت 1765 نيوتن لدى بعض العينات، وقدّرت القوة المحتملة لأكبر السرطانات بنحو 3300 نيوتن.

ولا تقتصر تغذية هذه السرطانات على ثمار جوز الهند والفواكه، بل تشمل أيضا الجيف، كما تستطيع افتراس بعض الحيوانات الصغيرة والطيور البحرية.

بعثة 2026.. حطام الطائرة أم بقايا أشجار؟

وفي أكتوبر الماضي، عادت بعثة استكشافية تضم 17 باحثا إلى جزيرة نيكومارورو، بتنظيم من معهد الإرث الأثري، وبالتعاون مع مؤسسة أبحاث جامعة بوردو وجامعة بوردو الأمريكية، للتحقيق في جسم غامض رُصد في صور الأقمار الصناعية داخل بحيرة الجزيرة، وأطلق عليه اسم "جسم تارايا".

وكانت الآمال معلقة على احتمال أن يكون الجسم بقايا طائرة إيرهارت المفقودة من طراز "Lockheed Electra 10-E"، خصوصا أن مؤسسة أبحاث جامعة بوردو كانت قد موّلت شراء الطائرة.

واستخدم الباحثون أجهزة قياس مغناطيسية وسونار المسح الجانبي لفحص الموقع، بحثا عن مكونات معدنية قد تتوافق مع حطام الطائرة.

لكن نتائج التحقيق خيّبت التوقعات، إذ تبيّن أن الجسم الغامض ليس حطام طائرة، وإنما بقايا جذع شجرة على شكل حرف Y، كانت جزءا من مجموعة أشجار ترسبت على لسان رملي، فيما تبين أن السطح العاكس الذي أثار الشكوك ناتج عن طبقة من الكربونات.

ورغم استبعاد هذه الفرضية، أكدت جامعة بوردو أن نتائج البعثة لم تدفعها إلى التخلي عن نظرية وصول إيرهارت إلى الجزيرة ونجاتها من التحطم الأولي.

أنبوب فولاذي يعيد الأمل في العثور على أدلة

ورغم عدم العثور على الطائرة، لم تنتهِ البعثة دون اكتشافات، إذ تمكن الفريق من استخراج أنبوب فولاذي يبلغ طوله نحو 30 بوصة من البحيرة القريبة من شبه جزيرة تارايا، إلى جانب مجموعة أخرى من القطع الأثرية التي عُثر عليها في المياه وعلى الشاطئ.

ولم تكشف جامعة بوردو حتى الآن عن طبيعة الأنبوب أو علاقته المحتملة بالطائرة المفقودة، فيما يعتزم الباحثون دراسة القطع المكتشفة لمعرفة ما إذا كانت قد انجرفت عبر ممر تاتيمان المائي وتجمعت في المنطقة ذاتها.

وكانت عمليات البحث السابقة قد أخفقت بدورها في حسم اللغز، ففي عام 2019، أجرى المستكشف روبرت بالارد، الذي اشتهر باكتشاف حطام سفينة تيتانيك، مسحا للمياه المحيطة بالجزيرة، دون العثور على أي دليل للطائرة.

كما أظهرت اختبارات الحمض النووي أن شظايا جمجمة عُثر عليها في متحف بتاراوا لا تعود إلى صاحبة الرفات المكتشفة عام 1940، وإنما إلى امرأة بولينيزية عاشت في المنطقة قبل نحو ألف عام.

لغز عمره 89 عاما.. والحقيقة لا تزال مجهولة

وبعد مرور نحو تسعة عقود على اختفاء أميليا إيرهارت، لا تزال قصتها واحدة من أكثر الألغاز إثارة في تاريخ الطيران، وبين فرضية سقوط طائرتها في المحيط، واحتمال وصولها إلى جزيرة نيكومارورو ووفاتها هناك، تظل الأدلة غير كافية لحسم مصيرها.